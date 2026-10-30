Tres detenidos por agredir a dos mujeres en una reyerta a la salida de una discoteca de Abastos

Agente junto a vehículo policial - JEFATURA

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a tres personas, dos hombres y una mujer, de entre 21 y 27 años, como presuntas autoras de dos delitos de lesiones. Los arrestados, al parecer, participaron en una reyerta a la salida de una discoteca y lesionaron a dos mujeres, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó cuando agentes adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito de Abastos tuvieron conocimiento de una reyerta entre dos grupos, ocurrida el 17 de octubre, sobre las 6 horas, a las puertas de una discoteca del mismo distrito, cuyo origen tuvo lugar a raíz de una discusión en el interior de la misma.

Al parecer, tras salir a la vía pública, ambos grupos se enzarzaron en una pelea donde resultaron heridas varias jóvenes, dos de ellas de cierta consideración: una con fractura de los huesos nasales y, la otra, con una herida de arma blanca entre los dedos. Tuvieron que ser trasladadas ambas a un centro hospitalario.

Los investigadores, tras numerosas pesquisas, pudieron identificar plenamente a los tres autores de estas lesiones, dos hombres y una mujer, los cuales fueron detenidos este miércoles como presuntos autores de dos delitos de lesiones. Además, a uno de ellos se le imputa un delito de amenazas.

Los arrestados, uno de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.