Tres detenidos tras desmantelar un club cannábico en Altea supuestamente usado como punto de venta de droga

Fotografía de los efectos intervenidos - CNP

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Altea a tres hombres de 19, 26 y 58 años por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar un club cannábico supuestamente utilizado como punto de venta de droga al menudeo.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la existencia de un posible club cannábico en un local de Altea al que, según las informaciones recibidas, acudía un gran número de personas presuntamente para adquirir la sustancia estupefaciente sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Las primeras pesquisas se orientaron a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado. Los agentes averiguaron que se encontraba inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.

Tras los dispositivos de vigilancia y seguimiento realizados, los investigadores pudieron determinar la presunta venta "indiscriminada" a toda persona que acudía a adquirir la sustancia estupefaciente, sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación, la mayoría de ellos turistas extranjeros que estaban de visita en la ciudad.

Reunidos todos los indicios, se llevó a cabo la entrada y registro del establecimiento, tras ser autorizada por mandamiento judicial, en la que participaron agentes de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Benidorm. Además, durante la inspección se contó con la participación de la Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana de la Policía Nacional.

Como consecuencia del registro practicado, se llevó a cabo la detención de tres personas, entre ellas, el secretario de la asociación, así como la intervención de 4.285 gramos de cogollos de marihuana, 1.439 gramos de hachís, 12 gramos de resina de hachís, 164 cigarrillos de marihuana y 1.940 euros.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm.