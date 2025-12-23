Tres detenidos por empadronar a inmigrantes irregulares a cambio de dinero en Turís

Archivo - Agentes de Guardia Civil en tareas de investigación - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Naktur, a tres personas por presuntamente empadronar a inmigrantes en situación irregular a cambio de dinero en Turís (Valencia), según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación empezó tras detectarse lo que parecía ser una red de empadronamientos fraudulentos en Turís. Fruto de las diligencias policiales, los agentes se percataron de que tres personas de una misma familia habían empadronado a un gran número de extranjeros en situación irregular.

A lo largo de las actuaciones pudieron comprobar que tres personas estaban realizando empadronamientos a cambio de entre 50 y 500 euros a personas que habían entrado irregularmente en España.

Estas personas nunca llegaban a residir en esos inmuebles. Realizaban la inscripción como vía para poder realizar otros trámites con la administración.

Estas tres personas, todas ellas de una misma familia, fueron finalmente detenidas. Tienen entre 20 y 58 años, son dos hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad española. Se les imputan el delito de falsedad documental y también contra los derechos de los extranjeros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Ribarroja del Túria y del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena.