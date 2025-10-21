Tres detenidos tras incautarles más de 200.000 euros falsificados en un control de seguridad en València - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de València han detenido a tres personas tras incautarles en un coche más de 200.000 euros falsificados durante un control de seguridad en el puente de Astilleros.

Los hechos han ocurrido este lunes sobre las 13.00 horas, cuando una patrulla de la Comisaría de Proximidad del Marítimo que realizaba un control preventivo dio el alto a un vehículo de alta gama ocupado por tres personas para realizar el correspondiente control de documentación.

En el interior del coche los agentes han localizado una bolsa con un total de 200.000 euros, ordenados en fajos de billetes de 50 euros. Además, en el maletero han hallado una máquina de contar billetes, ha informado el cuerpo en un comunicado.

A simple vista, estos parecían auténticos, pero al ser inspeccionados con más detenimiento los agentes han comprobado que carecían de algunas de las características que tienen los billetes de curso legal (marcas de agua, hologramas) y, por lo tanto, presentaban "evidentes síntomas" de tratarse de billetes falsificados.

La patrulla ha interrogado a los ocupantes del vehículo acerca de la procedencia de los billetes y estos no han sido capaces de dar ningún argumento coherente, por lo que han ratificado sus sospechas.

Por último, tras cachearles a los tres, a uno de ellos se le han intervenido 4.750 euros en billetes (43 billetes de 100 euros y nueve de 50 euros), todos ellos aparentemente de curso legal, y un reloj de lujo de la marca Breitling.

Por todo ello, los agentes han procedido a la detención de un hombre de 41 años y dos mujeres de 35 años, todos ellos acusados de un presunto delito de falsificación.

La Policía Local ha realizado durante este año en un total de 186 actuaciones relacionadas con falsificaciones, entre las que destacan aquellas vinculadas con documentos de identidad y productos textiles. La zona en la que se han llevado a cabo más intervenciones es Poblats Marítims, donde se concentran más de un tercio.