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VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Paterna a tres personas después de que una de ellas presuntamente amenazase con un cuchillo a un hombre que acabó precipitándose por la ventana de una vivienda, en una altura de un segundo piso.

En concreto, las fuerzas de seguridad han arrestado a dos hombres y una mujer, de 39, 46 y 47 años, respectivamente, como presuntos autores de los delitos de lesiones y omisión del deber de socorro. A uno de ellos se le imputa también los delitos de amenazas y quebrantamiento de condena, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que acudiesen a un domicilio de Paterna, donde un varón se habría precipitado desde un segundo piso.

Agentes de Policía Nacional acudieron al lugar, donde junto a Policía Local, observan a un varón en el patio interior, tendido en el suelo. Tras fracturar la puerta de acceso de una de las viviendas de la planta baja, lograron acceder hasta él, comprobando que presentaba golpes por todo el cuerpo. La víctima fue estabilizada in situ por un indicativo sanitario y evacuada por bomberos y sanitarios hasta un centro hospitalario.

La víctima manifestó a los agentes que, momentos antes, se encontraba en un domicilio del segundo piso junto a una mujer, cuando llegó la ex pareja de ella y se inició una pelea entre los dos hombres. En un momento dado, la expareja, además de golpearle, le mostró un cuchillo de cocina. La víctima escapó por la ventana al temer por su vida y cayó al deslunado.

Los policías subieron hasta el domicilio, donde, tras llamar insistentemente a la puerta durante varios minutos, finalmente una mujer que manifestó ser la propietaria, les abrió y permitió el acceso. En el comedor observaron restos de sangre en el suelo, mobiliario y paredes, y localizaron a un hombre sentado en el sofá y, en una mesita a su lado, un cuchillo de grandes dimensiones.

OCULTO EN EL INTERIOR DE UN CANAPÉ

Asimismo, los agentes comprobaron todas las habitaciones, a fin de corroborar que no hubiese nadie más en la vivienda, y encontraron a otro varón en el interior de un canapé que se encontraba perfectamente cerrado. Este individuo sería el que presuntamente amenazó a la víctima con el arma blanca. El mismo, además, tenía en vigor una orden de alejamiento de la mujer que se encontraba en la vivienda.

Por todo ello, los agentes lo detuvieron como presunto autor de los delitos de amenazas, lesiones, omisión del deber de socorro y quebrantamiento de medida cautelar. El arrestado pasó a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

El otro varón y la mujer, por su parte, fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de lesiones y omisión del deber de socorro. Ambos quedaron en libertad tras ser oídos en declaración, una vez advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.