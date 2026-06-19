Tres detenidos por una presunta agresión sexual en grupo a una joven en las fiestas de Elda

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional.
Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 19 junio 2026 14:23
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   ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Elda a tres hombres por su supuesta implicación en una agresión sexual a una joven de 25 años.

   Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras, una joven ha denunciado haber sido víctima de una agresión sexual durante las fiestas de Moros y Cristianos celebradas a finales del mes de mayo en el municipio.

   A raíz de esta denuncia, los agentes han abierto una investigación y se ha practicado la detención de tres jóvenes.

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