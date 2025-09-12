Tres estudiantes de FP de la Comunitat Valenciana compiten con el equipo español en Euroskills 2025 en Dinamarca - GVA

VALÈNCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres estudiantes de Formación Profesional (FP) de la Comunitat Valenciana compiten con el equipo español en el concurso Euroskills 2025 que se celebra del 10 al 12 de septiembre en Herning (Dinamarca).

En esta competición participan más de 600 jóvenes de 33 países europeos que han estudiado Formación Profesional y en ella pueden demostrar su talento en 38 modalidades profesionales distribuidas en seis sectores, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Los tres representantes de la Comunitat Valenciana que participan en el equipo español son: Jose Doria, Borja Pérez y Natalia López, y han llegado a esta competición europea tras proclamarse campeones en CVSkills 2023 y SpainSkills 2024.

Jose Doria y Borja Pérez, alumnos del IES Bernat de Guinovart de Algemesí (Valencia), compiten en la modalidad de 'Robot Systems Integration', disciplina que exige conocimientos avanzados en automatización industrial, integración de sistemas robóticos, neumática, hidráulica y programación.

Actualmente, ambos desarrollan su carrera profesional en empresas líderes del sector como Agra y Proemisa, por lo que "contribuyen de forma activa a la transformación tecnológica de la industria".

Por su parte, Natalia López, que cursó sus estudios en el CIFP Batoi de Alcoi (Alicante), participa en la modalidad de 'Health and Social Care', donde se valoran competencias técnicas y humanas en el cuidado de personas enfermas, mayores o con diversidad funcional. Natalia continúa su formación en el ámbito sociosanitario, y se prepara para "ejercer con profesionalidad y empatía en centros asistenciales".

La preparación técnica de los tres representantes ha contado con el apoyo de expertas docentes de la Comunitat Valenciana: Carolina Fuster, del IES Bernat de Guinovart, y Lucía Luna, del CIPFP Canastell, quienes han colaborado de manera "estrecha" con el equipo de la Dirección General de Formación Profesional y con el Ministerio de Educación para "garantizar una formación de alto nivel".

Además, una delegación institucional de la Comunitat Valenciana, encabezada por la jefa del Servicio de FP de Innovación y Programas Europeos, Noelia Ángel, ha acudido a Herning para acompañar y apoyar a los participantes durante la competición.

La directora general de Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, Marta Armendia, ha trasmitido a todo el equipo, en especial a estos tres alumnos y a sus dos expertas entrenadoras, "el orgullo de que representen a la FP valenciana y nacional".

Además, ha deseado suerte al equipo en esta competición que pone en valor "el talento, el esfuerzo y la excelencia" de la Formación Profesional.