Tres heridos en un accidente laboral al caer de un andamio en Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un operario en un andamio - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres de 47 años han resultado heridos este jueves por la mañana en un accidente laboral después de que, al parecer, hayan caído de un andamio en la calle Catedrático Ángel Casado de la ciudad de Alicante.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han indicado que se han abierto diligencias para tratar de averiguar cómo ha podido ocurrir el suceso. Al lugar de los hechos han acudido agentes del cuerpo de seguridad tras lo ocurrido.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), los tres afectados, de 47 años, han sido asistidos por contusiones y han sido trasladados en una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB) a la Clínica Perpetuo Socorro.