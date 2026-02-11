Tres heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda de Vila-real

Bomberos intervienen en incendio en Vila-real - BOMBEROS

CASTELLÓ 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda ubicada en un edificio de cinco alturas de la calle Hospital de la localidad castellonense de Vila-real.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el fuego se originó anoche en esta vivienda, de la que se recibió aviso en torno a las 21.50 horas. Afectaba a una casa en la última planta de un edificio de Vila-real.

Hasta la zona se movilizaron dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del Parque de Plana Baixa. A la llegada de los efectivos, la Policía ya había desalojado todo el edificio y los tres ocupantes de la vivienda, dos hombres y una mujer, ya se encontraban fuera. Los tres tenían síntomas de haber inhalado humo y fueron atendidos por los medios sanitarios.

Los bomberos localizaron y extinguieron el incendio. El fuego afectó en su totalidad a la cocina de la vivienda, mientras que el humo llenó por completo la casa y afectó parcialmente el hueco de escalera de la finca.

Una vez controlado el incendio, los bomberos revisaron todas las viviendas del edificio. El incendio se dio por extinguido a medianoche.