Tres heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Xàtiva

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, dos hombres de 18 y 65 años y una mujer de 47, han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda este miércoles por la tarde en Xàtiva (Valencia), ya extinguido.

El fuego, del que se ha recibido el aviso sobre las 16 horas, se ha originado en la habitación de un inmueble ubicado en la calle Rinconada de Xàtiva, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta la vivienda afectada se han movilizado unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y SAMU, cuyo equipo médico ha atendido a los tres heridos por inhalación de humo.

El joven de 18 años y la mujer de 47 han sido trasladados al Hospital de Xàtiva, mientras el hombre de 65 años ha recibido el alta in situ, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El fuego se ha extinguido sobre las 16.29 horas, con la participación de dos dotaciones de los parques de bomberos de Alzira y Xàtiva y del jefe del parque de Alzira.