Trini Amorós releva a Ana Barceló como portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante ha acordado que la candidata del PSPV a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027, Trini Amorós, sea la nueva portavoz de la formación en el consistorio. De este modo, releva a Ana Barceló, que asume la portavocía adjunta.

La decisión se ha adoptado "con la mirada puesta" en los próximos comicios, cuyo cartel encabeza Amorós, quien asume "la responsabilidad de representar y coordinar la acción política del grupo municipal con el respaldo del conjunto de concejalas y concejales socialistas".

Por su parte, Barceló desempeñará el cargo de portavoz adjunta, "garantizando así la continuidad del trabajo desarrollado durante toda la legislatura", según ha señalado el grupo socialista este lunes a través de un comunicado.

"Asumo la portavocía con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por Alicante. Quiero seguir estando en los barrios, escuchando a mis vecinos y vecinas y hablando de sus problemas, pero también de sus sueños y de la ciudad que queremos construir", ha aseverado Amorós.

En esta línea, ha remarcado: "Tenemos un año por delante para seguir haciendo propuestas, fiscalizar la acción de gobierno y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas: más cercana, más útil y pensando en las personas. Y vamos a seguir trabajando para que en 2027 Alicante pueda abrir una nueva etapa".

La nueva portavoz ha defendido también "la importancia de mantener y reforzar los canales de comunicación y colaboración con el tejido social de la ciudad y con la militancia", según han trasladado desde el grupo socialista.

"Alicante necesita una alternativa de gobierno cercana, solvente y comprometida con sus barrios. Vamos a construirla desde la unidad, la participación y la cercanía, escuchando a la ciudadanía y trabajando para que en 2027 Alicante tenga la oportunidad de ser la ciudad que quiera ser", ha zanjado Amorós.