El TSJCV condena a Sanidad a indemnizar por la muerte de un paciente con Covid-19 dado de alta indebidamente en Alcoy

ALICANTE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a la familia de un paciente con Covid-19 que considera que fue dado de alta indebidamente en el Hospital Virgen de los Liriaos de Alcoy (Alicante), lo que provocó pérdida de oportunidad terapéutica.

Según ha informado la asociación El Defensor del Paciente en un comunicado, la sala fija una indemnización de 40.000 euros para la familia del fallecido, que reclamaba en su petición cerca de 170.000. De esta forma, estima en parte el recurso de los familiares contra la decisión de la Conselleria de Sanidad de rechazar la reclamación por responsabilidad patrimonial solicitada.

La sala entiende que, según informes periciales, se produjo una "cierta pérdida de oportunidad diagnóstica" para el paciente al recibir el alta, por lo que existe una responsabilidad patrimonial imputable a la administración por mal funcionamiento, aunque no de la entidad que considera la familia para acceder a su reclamación de indemnización, según la sentencia consultada.

La asociación explica que se trata de un paciente, de 56 años, con antecedentes médicos de SAO (síndrome de apnea obstructiva del sueño), esofagitis por RGE (reflujo gastroesofágico), dislipidemia y pólipos de colon, que inició síntomas de Covid-19 el 30 de octubre de 2020 y acudió a su médico de atención primaria el 5 de noviembre de 2020 por presentar fiebre, tos y decaimiento. El día 6 fue positivo en SARS-CoV-2.

El 7 de noviembre acudió a su médico por empeoramiento con disnea, dolor retro esternal, tos irritativa, noche anterior a 38,1° y fue derivado al Servicio de Urgencias. Por empeoramiento, acudió de nuevo al Servicio de Urgencias del Hospital de Alcoy ese mismo día., donde estuvo poco menos de dos horas y media.

La entidad señala que, pese a que se documentó la existencia de factores de gravedad que indicaban la necesidad de ingreso, se le dio el alta, lo que supuso que no "pudiera recibir el paciente tratamiento médico de forma precoz y se plantease el inicio de terapias respiratorias no invasivas. Cuando reingresó al día siguiente presentó "un proceso inflamatorio descontrolado que le llegó al desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio y finalmente a su exitus" por neumonía bilateral por SARS-Covid-2, sepsis e insuficiencia respiratoria refractaria.

Para la asociación. "estos hechos ponen en evidencia la manifiesta negligencia cometida, por la actuación desidiosa del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, de un paciente que acude a Urgencias, procedente de su médico de cabecera, con Covid, con infección respiratoria aguda y con disnea y se le dio el alta al rato y tan frescos".

"Y se le obligó a volver al día siguiente con un estado del todo lamentable, en el que nada se puede hacer por salvar su vida. Un paciente de 56 años fallecido por desatención médica y su esposa e hijos, destrozados. Aún hoy su viuda no puede entenderlo", critica la entidad.