El TSJCV revoca la sentencia que obligaba a declarar ZAS el Cedro y obliga a incorporar más sonómetros

Caballero afirma que la resolución judicial "es consecuencia del recurso de Ribó engañando a los vecinos"

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la sentencia que obligaba a declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) la plaza del Cedro y calles adyacentes y obliga a instalar más sonómetros.

Así se desprende de la sentencia, facilitada por la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín, en la que el tribunal revoca la sentencia del Juzgado lo Contencioso-Administrativo número 7 de València por la que se condenaba al Ayuntamiento a la declaración de la zona ZAS.

Al respecto, el tribunal considera que un único sonómetro, instalado por el Ayuntamiento en la plaza del Cedro, no puede considerarse representativo de la zona definida como ZAS; y que en cumplimiento del RD 104/2006 del Consell, para que se procediera a incoar ese expediente, sería necesario que se hubieran realizado por el consistorio mediciones representativas de la zona de estudio.

Además, el TSJCV también anula el acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de 11 de marzo de 2022 por el que se desestimó la solicitud de la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín del inicio del procedimiento de zona ZAS y condena al Ayuntamiento a que disponga la realización en la zona de la plaza del Cedro y adyacentes de las mediciones representativas previstas en el RD 104/2006 del Consell, a fin de comprobar si se dan los requisitos para iniciar el expediente de declaración de ZAS, procediendo, en su caso, a incoarlo.

Desde la asociación han indicado en un comunicado que están, de nuevo, "en la casilla de salida": "Revocado el acuerdo de la Junta de Gobierno local que desestimó el inicio de la ZAS para Ciudad Jardín, volvemos a marzo de 2022, y en cumplimiento de esta sentencia, el Ayuntamiento deberá instalar los sonómetros suficientes para que las mediciones sean representativas del ruido de la zona", ha dicho.

La propia sentencia ha puesto de manifiesto que la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín solicitó del Consistorio la instalación de más sonómetros y que éste denegó la petición argumentando que el sonómetro único instalado en la plaza del Cedro era representativo de toda la zona.

"Ahora resulta que no lo era y el TSJ condena al Ayuntamiento a la instalación de más sonómetros y a los vecinos a seguir sufriendo los efectos de una zona saturada de bares, terrazas, pubs, clubs y discotecas", han lamanetado desde la entidad.

MEDIDA ALGUNA

La Asociación de Vecinos Ciudad Jardín ha lamentado que ni el anterior equipo de Gobierno ni el actual han implementado medida alguna para rebajar el ruido en el barrio y ha criticado que las medidas implantadas por Ayuntamiento consisten en baldear las calles y la vigilancia policial.

"Los vecinos estamos indignados. Desde 2021 venimos peleando para que se implanten en el barrio medidas que reduzcan el ruido que sufrimos y nos dejen descansar, pero entre la incompetencia del Ayuntamiento, la lucha de la hostelería para mantener la explotación del negocio en el barrio y las dilaciones y contradicciones de los juzgados, somos los vecinos los que sufrimos", han insistido.

Y han apostillado: "Están siendo vulnerados nuestros derechos fundamentales al descanso y la intimidad en la vivienda. Cuatro años de lucha que vamos a continuar, tanto en los tribunales como en el Ayuntamiento, porque lo que está en juego es la salud de un barrio entero, colonizado por el ocio y la hostelería, convertido en parque temático de ocio, con más de dos mil sillas en terrazas en los aledaños de la plaza del Cedro".

"OLVIDO O TRAICIÓN"

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse el fallo que el servicio jurídico del Ayuntamiento deberá estudiar esta sentencia que, ha recalcado, es consecuencia del recurso que interpuso el equipo de Gobierno de Joan Ribó "engañando a los vecinos".

Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha explicado al respecto que acaban de conocer la sentencia y que están, por tanto, a la espera del "estudio jurídico".

En cualquier caso, ha recalcado que se trata de un sentencia consecuencia del "recurso planteado por parte del Ayuntamiento gobernado por el señor Ribó, que prometió a los vecinos que no iba a recurrir, pero que no dio orden a la asesoría jurídica para no plantear recurso".

Por tanto, ha criticado, "fue una traición o un olvido por parte del Gobierno anterior el evitar recurrir cuando se había comprometido con los vecinos a que no iba a hacerlo, y hoy recae esta sentencia".

Caballero ha apuntado: "Lo que sabemos es que se ha estimado parcialmente el recurso del Ayuntamiento y que, por tanto, aquellas cuestiones que pudieran vulnerarse se ajustarían". "No puedo decir mucho más", ha apostillado.