Tuawa by Global Omnium evita casi tres millones de botellas de plástico solo en eventos

Archivo - Evento deportivo donde participó Tuawa by Global Omnium - TUAWA - Archivo

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tuawa by Global Omnium permitió evitar el uso de cerca de 2,8 millones de botellas de plástico de un solo uso en citas de gran afluencia, lo que equivale a más de 61,5 toneladas de plástico que no han acabado como residuo.

Para hacerse una idea de lo que representan estas cifras, 2,8 millones de botellas de plástico equivale a cubrir la superficie de cuatro campos de fútbol colocando las botellas tumbadas, una junto a otra o, lo que es lo mismo, llenar 140 camiones de gran tonelaje llenas de botellas, según ha informado desde Global Omnium en un comunicado.

"Este impacto ambiental positivo es el resultado de un modelo basado en el acceso universal al agua, la eliminación de envases desechables y la colaboración con promotores comprometidos con la sostenibilidad", han apuntado las mismas fuentes.

A lo largo de 2025, Tuawa estuvo presente en una amplia variedad de eventos que demuestran que la hidratación sin plástico es ya una demanda en todos los sectores. Entre los eventos de mayor magnitud destacan la Volta a la Comunitat Valenciana (VCV), que ha arrancado este miércoles desde Segorbe, como referente deportivo, y el festival musical del Rototom.

De este modo, la colaboración entre Tuawa by Global Omnium y la VCV ha permitido ahorrar cada año una media de más de 26.500 botellas de plástico de un solo uso, "consolidando a la ronda ciclista valenciana como un referente en sostenibilidad dentro del calendario deportivo", han apuntado.

Estas cifras son el resultado de la instalación, desde 2022, de fuentes de agua sostenible en las zonas de salida y meta de cada etapa, que sustituyen el consumo de agua embotellada en plástico por agua filtrada de alta calidad, servida en botellas reutilizables o recipientes reciclables.

En el periodo comprendido entre 2022 y la edición pasada, la VCV ha logrado evitar el uso de más de 106.000 botellas de plástico y reducir la emisión de más de 5 Tn de CO2 a la atmósfera, "una cifra que refleja el compromiso de la organización con la reducción de residuos y la lucha contra el cambio climático", han apuntado. Un modelo sostenible que contribuye de forma directa a la protección del medio ambiente y a la sensibilización de deportistas, equipos y público.

Una apuesta similar por cuidar el planeta como lleva a cabo el reconocido festival Rototom Sunsplash, otro de los grandes hitos del año en materia de sostenibilidad. Tras cuatro años de colaboración, Tuawa y el festival evitaron la generación de 2,5 millones de botellas de plástico, marcando un récord europeo en la eliminación de plásticos de un solo uso en festivales musicales, con 52 fuentes instaladas y más de 218.000 asistentes.