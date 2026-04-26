La turbadora 'Salome' de Michieletto conmueve a Les Arts con una visión humana que libera a la protagonista del tópico

Salome de Richard Strauss. Musikdrama en un acto. Ensayo pregeneral. Palau de les Arts 20 de abril de 2026 - MIGUEL LORENZO- MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts de València ha recibido con emoción 'Salome', el revolucionario drama musical de Richard Strauss que llega a València a través de la turbadora mirada de Damiano Michieletto, que libera a la protagonista del yugo del tópico de 'mujer fatal' para convertirla en un personaje más humano y marcado por el trauma de los abusos.

La producción de La Scala de Milán se ha estrenado este sábado en una Sala Principal prácticamente llena y con la asistencia en el palco de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

'Salome' fue la primera ópera de Richard Strauss que interpretó la Orquestra de la Comunitat Valenciana y Les Arts la recupera en la temporada de su vigésimo aniversario bajo la batuta de James Gaffigan, quien fuera director musical del teatro valenciano. El maestro neoyorquino capitanea a la orquesta en esta partitura de enorme complejidad y logra arrancar, una vez más, la ovación del público, que acabó mayoritariamente en pie al término de la representación.

Otra de las artífices de la pasión desatada en la platea es la soprano lituana Vida Mikneviciute, que hace su debut operístico en España con el papel protagonista. Se trata de un rol muy exigente, no solo por su intensidad vocal, sino por la exigencia dramática, que la artista solventa con nota y que ya hizo que cosechara un rotundo éxito ante el público milanés.

Habitual en escenarios de referencia como Viena o Salzburgo, destaca por la fuerza expresiva y la riqueza de matices con que construye este complejo personaje, una antiheroína de gran carga psicológica que aúna lirismo y potencia.

Además, el espectáculo trae de regreso a Les Arts al barítono estadounidense Nicholas Brownlee para interpretar a Jochanaan. Y dos décadas después de su participación en 'Das Rheingold', el tenor británico John Daszak vuelve a la Sala Principal para interpretar a Herodes. Junto a ellos, la mezzo alemana Michaela Schuster encarna a Herodías, y Christopher Sokolowski (Narraboth) y Lioba Braun (Paje de Herodías), completan el elenco principal.

El resto del reparto de Salome incluye a Jorge Rodríguez-Norton, Daniel Norman, Filipp Modestov, Mathias Frey y Horst Lamnek (Cinco judíos), Jirí Rajnis y Agshin Khudaverdiyev (Dos nazarenos), Tomeu Bibiloni y Alexander Milev (Dos soldados), además de Agustín Albornoz (Capadocio) y Pablo Rubin-Jurado (Esclavo).

La puesta en escena lleva la firma del exquisito Damiano Michieletto, reconocido en València por propuestas como 'L'elisir d'amore', 'Il barbiere di Siviglia', 'Il viaggio a Reims' o 'Don Giovanni'. En este trabajo, el regista veneciano plantea una lectura contemporánea y psicológica del drama que aleja a Salome de la lujuria y perversidad gratuita y la dibuja como una víctima producto de un entorno familiar tóxico que determina su destino.

VIOLENCIA EVIDENTE, NO EXPLÍCITA

Precisamente, uno de los grandes aciertos de la producción --que actualiza cronológicamente la trama-- es conseguir que la violencia sea evidente pero no explícita. Buena muestra de ello es el recurso de una Salome niña vestida y peinada como su alter ego adulto que hace entender al espectador los abusos padecidos desde la infancia. Como momento álgido, en la célebre Danza de los siete velos, Salome aparece acosada por hombres enmascarados, lo que transmite un indudable desasosiego.

Toda la historia se desarrolla en un escenario minimalista que sorprende con elementos tecnológicos y escénicos de alto impacto, como un círculo de fuego o un enorme vestido ensangrentado.

El equipo creativo habitual de Michieletto le acompaña en la empresa y la escenografía de Paolo Fantin, el vestuario de Carla Teti, la iluminación de Alessandro Carletti y la coreografía de Thomas Wilhelm se pone al servicio de esta relectura de ambiente claustrofóbico.

'Salome' se representará también en la Sala Principal del Palau de les Arts Reina Sofía los 29 de abril, y 3, 6 y 9 de mayo. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del teatro, en el teléfono 96 197 59 00 y en la web oficial del espacio cultural.