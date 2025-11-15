Turisme Comunitat Valenciana, galadonada en los Premios Best!n Travel 2025 con una campaña postdana

Turisme Comunitat Valenciana recibe el máximo galardón en los 'Premios Best!n Travel 2025' con una campaña post-dana inspiradora y solidaria - GVA

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha recibido uno de los máximos galardones en los 'Premios Best!n Travel 2025' con su campaña postdana que bajo el lema 'Sí, nos ha ocurrido a nosotros' fue lanzada tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Este galardón, recogido en Madrid durante la celebración de la gala de entrega de estos prestigiosos premios que reconocen las mejores estrategias y campañas de comunicación y marketing del sector del turismo, "premia la excelencia de esta pieza audiovisual, inspiradora y solidaria, impulsada por la Generalitat", destaca la administración autonómica en un comunicado.

De este modo, la campaña valenciana ha sido reconocida por su enfoque humano y la gestión de la crisis, reconociendo la capacidad de la Comunitat Valenciana para recuperarse y avanzar.

En concreto, el spot 'Sí, nos ha ocurrido a nosotros', impulsado por Turisme Comunitat Valenciana a través de la empresa Serviceplan, ha sido premiado con el Gran Premio (GP), uno de los máximos galardones de Best!n Travel, además de con dos oros en la categoría 'Best ESG' y en la categoría 'Innovation for Good by Dentsu'.

Estos premios destacan la capacidad de la campaña para ir más allá de lo comercial, convirtiéndose en un movimiento social que reforzó los valores colectivos y proyectó una actitud inspiradora dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana impulsó esta campaña con un objetivo de agradecer la solidaridad de las personas que se volcaron con la Comunitat tras la dana, dar un mensaje optimista y transmitir que el destino estaba preparado para recibir al turista con todas las garantías.

La campaña, que se lanzó el 1 de diciembre de 2024, difundió un spot diseñado para inspirar y atraer visitantes nacionales e internacionales, y con un refuerzo en marketing digital y redes sociales

Cabe destacar que esta iniciativa publicitaria ha tenido un impacto positivo en la reactivación del sector, ayudando a revertir esta tendencia. El mensaje se construyó desde el orgullo de ser mediterráneos, destacando una actitud que refleja la capacidad de afrontar las adversidades con cercanía, empatía y esperanza.

ENRIQUE ARCE

Además, la voz del spot fue cedida desinteresadamente por el actor y escritor valenciano Enrique Arce. Además, la producción tuvo un coste económico mínimo, ya que se utilizaron contenidos audiovisuales de producciones anteriores, y agentes involucrados como la productora, la titular de los derechos musicales y el estudio de sonido también actuaron con espíritu solidario.

Turisme Comunitat Valenciana reafirma que, "con el apoyo de todos, se sigue trabajando en la reactivación y reconstrucción de las zonas más afectadas, mostrando que el destino está preparado para recibir a los visitantes de una manera segura y respetuosa con la tragedia vivida".

Esta campaña de recuperación, que incluyó un plan de medios dirigido al mercado autonómico, nacional e internacional, con acciones en 12 países diferentes, se enmarca dentro de la Campaña General de Publicidad de la Comunitat Valenciana 2024-2025, con el claim de Actitud Mediterránea.