Turisme Comunitat Valenciana lanza una nueva campaña digital para promocionar las Fallas

Falleras y Seda en Valencia - GVA

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana promociona las fiestas de las Fallas de València 2026 a través de una campaña digital diseñada para difundir esta celebración mediante el portal turístico y los distintos perfiles sociales, desde los que se dará a conocer la esencia de una de las fiestas más emblemáticas de la Comunitat, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

De este modo, Turisme, a través de sus distintos canales digitales, ha desplegado una estrategia orientada a compartir y difundir las tradiciones, la gastronomía y los principales actos que forman parte de esta fiesta, cuya celebración se ha iniciado este año el 22 de febrero con La Crida y culminará el 19 de marzo.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado en un comunicado que "la Generalitat despliega sus recursos para difundir y promocionar la ciudad de València y toda la Comunitat Valenciana, con el objetivo de dinamizar y fidelizar la llegada de visitantes durante estas fechas".

En este sentido, ha señalado que esta campaña "se desarrolla a través del portal turístico y de los perfiles en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, con el objetivo de dar visibilidad a algunos de los momentos y tradiciones más emblemáticos de estas fiestas".

Cano ha especificado que esta campaña, dirigida a los mercados internacionales, el nacional y el autonómico, "está diseñada para resaltar la autenticidad, la tradición y la creatividad que convierten a las Fallas en un referente mundial, consolidando a València como un destino turístico de primer orden en el calendario de celebraciones internacionales".

Para ello, "divulgaremos todas las propuestas de valor y experiencias turísticas que evocan singularidad, además de todas las tradiciones que envuelven esta fiesta de Interés Turístico Internacional, que enriquecen y enamoran", ha apuntado Marián Cano.

Según la titular de Turismo, esta campaña, que finalizará el 19 de marzo, "permite mostrar nuestro lado más auténtico". Además, la consellera ha invitado a disfrutar de las numerosas y variadas opciones que la ciudad de València y los diferentes destinos de las tres provincias con gran tradición fallera ofrecen durante estos días.

ACTUACIONES DE LA CAMPAÑA

Para ello, se han incluido en el portal turístico contenidos específicos sobre las Fallas de València, con información actualizada sobre los principales actos, así como una agenda internacional con la programación disponible. Estos contenidos se ofrecen en cinco idiomas --español, valenciano, inglés, francés y alemán-- con el objetivo de facilitar su consulta a visitantes de distintos mercados.

Además, el portal contará con una tematización especial durante estas fechas mediante la incorporación de un banner en la sección 'Aquí y ahora' que enlaza con la información del evento, así como un vídeo home que combina elementos de las Fallas con elementos de La Magdalena de Castelló.

En las redes sociales de Turisme Comunitat Valenciana se intensifica la difusión de contenidos con publicaciones periódicas en los perfiles dirigidos tanto al mercado autonómico y nacional como a los distintos mercados internacionales. Estas publicaciones incluyen vídeos y piezas audiovisuales que mostrarán la esencia de la fiesta, sus tradiciones, la artesanía fallera, los principales monumentos y la experiencia de vivir las Fallas desde dentro.

Entre los contenidos destacan varias series de vídeos que abordarán diferentes aspectos de la celebración, como la emoción y los momentos compartidos durante la fiesta, la esencia cultural y simbólica de las Fallas o los planes y experiencias que pueden disfrutar los visitantes durante estos días. Asimismo, se publicará un vídeo principal de campaña el 15 de marzo, alineado con el concepto creativo '¿Será esto la felicidad?', que mostrará imágenes y momentos icónicos de la fiesta.

La estrategia también incluye la difusión en tiempo real de algunos de los actos más emblemáticos del calendario fallero, como el realizado en La Crida, que marca el inicio oficial de las celebraciones, o una ruta por las fallas de Sección Especial, generando contenidos en directo y vídeos resumen que se compartirán posteriormente en las distintas plataformas sociales.

Además, la campaña contará con la colaboración de creadores de contenido e influencers para acercar la experiencia fallera a nuevos públicos. Destaca la acción de entrevistas con los creadores de contenido Jajajers, orientada a recoger opiniones de personas en la calle sobre las Fallas. Asimismo, se prevé que la influencer valenciana Inés (@ines__gb) protagonice una pieza audiovisual en la que mostrará la vivencia de la fiesta desde dentro, destacando elementos como la mascletà, la gastronomía típica o el ambiente en las calles.

Finalmente, la campaña se reforzará con el envío de un boletín de email marketing dirigido a los mercados autonómico, nacional e internacionales, en el que se presentará la programación de las Fallas 2026 y se enlazará con los contenidos del portal turístico, además de animar a seguir la difusión de la fiesta en redes sociales en tiempo real.