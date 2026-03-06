Archivo - Turisme Comunitat Valenciana lanza una nueva campaña digital para promocionar las fiestas de la Magdalena - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

CASTELLÓ 6 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Turisme Comunitat Valenciana promociona las fiestas de la Magdalena 2026 -que se celebrarán del 7 al 15 de marzo- a través de la campaña digital que ha preparado para difundirlas mediante el portal turístico y los distintos perfiles sociales, desde los que se darán a conocer los actos más significativos.

Las diversas publicaciones y acciones planteadas están centradas en dar a conocer las tradiciones, la gastronomía y los actos más relevantes de esta fiesta, poniendo especial atención en los mercados autonómico y nacional, aunque también se desarrollan publicaciones dirigidas al mercado internacional.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha explicado que desde Turisme Comunitat Valenciana han preparado una estrategia de difusión digital para acercar las fiestas de la Magdalena a un público cada vez más amplio. En este sentido, ha señalado que esta campaña "se desarrolla a través del portal turístico y de los perfiles en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, con el objetivo de dar visibilidad a algunos de los momentos y tradiciones más emblemáticos de estas fiestas".

En este contexto, la consellera ha subrayado la importancia de "seguir apoyando y difundiendo nuestras fiestas, que forman parte de la identidad de la Comunitat Valenciana y constituyen un importante atractivo turístico". Asimismo, ha añadido que a través de esta campaña se pretende mostrar la riqueza cultural, la tradición y el ambiente festivo que caracterizan a la Magdalena.

ACTUACIONES DE LA CAMPAÑA

Para ello, se han incluido en el portal turístico de la Comunitat Valenciana contenidos para favorecer el posicionamiento de la temática que, además, sirven de recurso a compartir en otros canales. Estos contenidos se publican en castellano, valenciano, inglés, francés y alemán. Además, el portal ha incluido 'banner' temático que enlaza al evento de la agenda, en el que se detalla la programación.

En el Portal Turístico también se difunde durante todo el mes de marzo un vídeo home que combina elementos de la Magdalena de Castelló con elementos de las Fallas. De este modo, el visitante puede ver lo que está pasando en la Comunitat Valenciana.

Para los distintos perfiles de redes sociales de Turisme Comunitat Valenciana se ha preparado un conjunto de publicaciones que difunden del 7 al 15 de marzo detalles de la fiesta.

Estas publicaciones incluyen pequeñas píldoras de vídeo centradas en la gastronomía típica de la Magdalena; difusión de contenidos que muestran todo lo que ofrece Castelló más allá de La Magdalena, invitando a descubrir el destino en su conjunto; contenidos que profundizan en el origen y los elementos que le dan sentido como fiesta de Castelló; y un vídeo de campaña propio, todo ello acompañado de varios 'hashtags' creados ad hoc que facilitan su localización.

Además, el lunes 9 de marzo las redes sociales de Turisme Comunitat valenciana realizarán una cobertura en tiempo real del acto de la 'Encesa de Gaiates', uno de los momentos más emblemáticos de La Magdalena. Así, a través de stories y publicaciones se mostrará el ambiente, la emoción y la puesta en escena de las gaiatas iluminando la ciudad, acercando este acto singular a quienes siguen la fiesta desde fuera.

Asimismo, las acciones de Turisme Comunitat Valenciana a través de campañas de pago en redes sociales incluyen la promoción de distintos vídeos y posts. Todo ello con el objetivo de mejorar el alcance y conseguir más seguidores e interacciones.

Por último, esta estrategia de difusión digital también incluye el envío de un boletín de email marketing que informa sobre la programación y los detalles de la fiesta, con el objetivo de generar interés y curiosidad tanto en público autonómico como nacional e internacional.