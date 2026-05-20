Turisme Comunitat Valenciana reúne en La Nucia a empresas del sector deportivo en una jornada de Creaturisme

Imagen del encuentro en la Nucía - GVA

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha celebrado en La Nucia (Alicante) una jornada profesional dirigida a empresas de turismo activo y deportivo adheridas al programa Creaturisme para impulsar "el intercambio de conocimiento, la inspiración y la creación de nuevas oportunidades de colaboración en torno a este producto turístico".

En concreto, han sido cerca de 20 empresas las que han participado en esta acción profesional, concebida como "un espacio de inspiración, aprendizaje y generación de alianzas entre agentes especializados del producto Mediterráneo Activo-Deportivo", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Además, la acción ha permitido estudiar de primera mano el modelo de La Nucia, con una "excelencia en la gestión del turismo deportivo" que ha consolidado al municipio como "un destino referente" y "a la vanguardia nacional e internacional", de acuerdo con la Generalitat.

En este contexto, las empresas asistentes han visitado las instalaciones de la Ciudad Deportiva Camilo Cano y han compartido "experiencias y modelos de gestión transferibles a sus respectivos negocios y destinos", en una dinámica orientada a reforzar "la competitividad del sector".

La jornada ha contado con la intervención del jefe del Servicio de Producto y Territorio de Turisme Comunitat Valenciana, Joaquín Vilanova, el coordinador de Creaturisme, Diego Ramírez, y el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, quien ha presentado la evolución del proyecto 'La Nucía, Ciudad del Deporte'.