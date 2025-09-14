Turisme CV promociona en Varsovia la oferta turística de la Comunitat en el torneo 'Desabor Padel Premium Cup' - GVA

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, promociona este fin de semana la oferta turística del territorio en el torneo 'Desabor Padel Premium Cup', que se celebra del 12 al 14 de septiembre en el Club Legia de Varsovia (Polonia).

Se trata de una acción impulsada por la Oficina Española de Turismo (OET) en Varsovia con el objetivo de "consolidar el creciente interés del mercado polaco hacia la Comunitat Valenciana", ha destacado la administración autonómica en un comunicado.

La Comunitat Valenciana es, además, el único destino turístico presente en este evento deportivo internacional, que congregará tanto a profesionales del sector como a aficionados al pádel.

La participación cuenta con un punto con material promocional e información turística de empresas adheridas a Creaturisme especializadas en turismo deportivo. El espacio está ambientado con imágenes de paisajes y recursos del territorio valenciano para reforzar la presencia de la marca Comunitat Valenciana.

La acción se complementa con promoción en redes sociales y con degustaciones de productos valencianos. Así, se acerca a los asistentes los sabores "más característicos" de la cocina mediterránea.

Según ha destacado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, "esta acción permite mostrar en un mercado en plena expansión la diversidad de la oferta turística, en la que el deporte y la gastronomía mediterránea tienen un papel protagonista".

"Polonia se ha consolidado como uno de los mercados emergentes más dinámicos para la Comunitat Valenciana, y reforzar nuestra presencia en eventos de impacto como este torneo es clave para continuar con el avance en la diversificación de visitantes internacionales", ha resaltado.

En 2024, la Comunitat Valenciana recibió 452.200 visitantes procedentes de Polonia, lo que representó un aumento interanual del 59,3 por ciento y situó a este mercado en la séptima posición en el ranking de emisores internacionales, frente al puesto once del año anterior, alcanzando una cuota del 3,8%. Los turistas polacos realizaron estancias medias de 6,6 días y un gasto diario de 169,4 euros, cifras que "reflejan su creciente relevancia para el destino".

Con este tipo de iniciativas, Turisme Comunitat Valenciana avanza en su estrategia de posicionamiento internacional en turismo deportivo y gastronómico, en coordinación con Turespaña, y dentro de la política de diversificación de mercados emisores.