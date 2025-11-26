Turisme y hosteleros lanzan la campaña 'Tenemos una comida pendiente' en apoyo al sector afectado por la dana

CONHOSTUR, TURISME COMUNITAT VALENCIANA Y HOSTELERÍA VALENCIA LANZAN LA CAMPAÑA "TENEMOS UNA COMIDA PENDIENTE" EN APOYO A LA HOSTELERÍA AFECTADA POR LA DANA - CONHOSTUR, TURISME COMUNITAT Y HOSTELERIA VALENCIA

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Turisme Comunitat Valenciana y la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia han puesto en marcha la campaña 'Tenemos una comida pendiente', una iniciativa de impulso económico destinada a "acompañar" a los hosteleros damnificados por la dana y a "reactivar" la actividad turística y gastronómica en los 75 municipios afectados.

Esta acción quiere "visibilizar" la situación del sector, "apoyar el esfuerzo" de los empresarios y trabajadores que siguen luchando por recuperarse y "motivar a la ciudadanía y a los visitantes a regresar a los bares y restaurantes que resultaron dañados".

Según han informado en un comunicado, la campaña quiere recordar que, tras la devastación de la dana, "la mejor ayuda ahora es volver a llenar los locales y reactivar el tejido productivo, especialmente en estes mes de diciembre en el que se celebrarán reuniones, comidas y cenas con motivo de la Navidad".

'Tenemos una comida pendiente' tiene como objetivo principal la promoción de los establecimientos que sufrieron, directa o indirectamente, las consecuencias de la dana. Se trata de incentivar el consumo local y atraer visitantes a estas localidades mediante el turismo gastronómico, "uno de los motores económicos más potentes de la Comunitat Valenciana", ha destacado.

El sector apela a la ciudadanía a "volver a sentarse en las mesas" como "gesto de apoyo y compromiso con quienes trabajan cada día para recuperar la normalidad".

1.400 NEGOCIOS AFECTADOS

La dana provocó importantes daños humanos, materiales y económicos. Solo en el ámbito hostelero, más de 1.400 negocios resultaron afectados, desde pequeños locales familiares hasta establecimientos de referencia que tuvieron que interrumpir su actividad durante semanas y meses. Algunos bares y restaurantes no han logrado reabrir todavía y otros lo han hecho con enormes esfuerzos económicos y personales.

"La recuperación total depende en gran medida de que la gente vuelva. Cada almuerzo, cada café y cada comida compartida es una forma de reconstruir", ha señalado Manuel Espinar, presidente de Conhostur, quien ha subrayado la importancia del apoyo ciudadano y de la reactivación del turismo como motor del territorio.

UNA CAMPAÑA CERCANA, HUMANA Y TESTIMONIAL

Para transmitir la esencia del mensaje se han diseñado materiales gráficos y audiovisuales que están presentes en canales de alto impacto de publicidad exterior como Metrovalencia, EMT Madrid, EMT Valencia, medios de comunicación y redes sociales.

En la campaña participan hosteleros que se vieron directamente afectados por la dana -Bar Fernando, Bar Alejandro y El Restaurante de Carina- acompañados por algunos de los voluntarios que acudieron a ayudar en los peores momentos. "Sus testimonios reflejan el espíritu de superación, la importancia de la comunidad y el valor del apoyo mutuo", señala la entidad.

Conhostur, Turisme Comunitat Valenciana y Hostelería Valencia remarcan que esta campaña es "solo una parte del conjunto de medidas impulsadas para apoyar a las empresas del sector, entre ellas asesoramiento, ayudas extraordinarias y acciones de promoción turística".

"'Tenemos una comida pendiente' no es únicamente un lema: es una invitación a volver, reencontrarse y contribuir a que cientos de familias puedan seguir adelante. Porque cada mesa ocupada es un paso más en la reconstrucción económica, social y emocional de las localidades afectadas", concluyen.