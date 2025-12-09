Turismo.- Castelló cierra el puente con una ocupación hotelera del 80%

Mercado Medieval - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 9 Dic. (EUROPA PRESS) - -

Castelló ha vivido un puente "excepcional" desde el punto de vista turístico, alcanzando una ocupación hotelera del 80 por ciento, una cifra que consolida a la ciudad como un destino urbano de referencia en el inicio de la temporada navideña.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles, ha destacado que el interés por Castellón no deja de crecer y este puente se ha comprobado una vez más la capacidad de la ciudad para atraer visitantes gracias a su oferta cultural, comercial y gastronómica, "que se está convirtiendo en un verdadero motor de promoción para todo el municipio".

Miralles ha subrayado que ha habido un flujo constante de visitantes tanto nacionales como internacionales. "La ocupación del 80% confirma que Castellón está sabiendo posicionarse como una alternativa muy atractiva en estas fechas, con un turismo que contribuye directamente a dinamizar la economía, a fortalecer el tejido empresarial local y a reforzar la imagen de la ciudad como un destino moderno, accesible y lleno de propuestas", ha dicho.

La concejal ha resaltado además el "éxito" del encendido de las luces navideñas, que congregó a cientos de personas en la plaza Mayor. "Muchos vecinos y visitantes llamaron a las oficinas de turismo la semana preguntando por la fecha y el horario del encendido de luces, lo que demuestra el gran interés que ha despertado. Sin duda, estas iniciativas contribuyen a que Castellón sea un destino más atractivo y cercano para todo el público", ha subrayado.

La edil de Turismo ha agradecido el trabajo del sector hotelero, la hostelería y el comercio, y ha destacado que "la colaboración público-privada y la organización de eventos de calidad están permitiendo que Castellón viva un momento dulce en materia turística", con un crecimiento sostenido que quieren seguir impulsando con nuevas iniciativas, actividades y experiencias "que mantengan este ritmo tan positivo".

MERCADO MEDIEVAL

Por otro lado, Castelló ha cerrado una nueva edición del Mercado Medieval con un balance "muy positivo" y una asistencia que ha superado los 85.000 visitantes durante los cuatro días de celebración. La actividad, desarrollada del 5 al 8 de diciembre en la plaza de las Aulas, la calle Mayor y la calle Caballeros, ha vuelto a llenar el centro histórico de ambiente festivo, público y actividad comercial, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario navideño de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que este año ha funcionado especialmente bien y hay dos factores que han ayudado mucho. "El primero es que la buena meteorología acompañó durante los cuatro días, permitiendo que las calles estuvieran llenas y que la gente disfrutara del mercado sin limitaciones. A ello hay que sumar la decisión de hacer coincidir la inauguración con el encendido de las luces navideñas, que generó un ambiente especialmente atractivo y un arranque muy potente desde el primer momento", ha manifestado.

El Mercado Medieval ha contado con más de 80 puestos de artesanía, gastronomía y productos tradicionales, además de un centenar de actividades que han animado el recorrido con propuestas para todos los públicos. Talleres infantiles, recreaciones históricas, pasacalles, espectáculos musicales, demostraciones de antiguos oficios y animación temática han conformado una programación variada que ha enriquecido la experiencia de quienes recorrieron las calles del casco antiguo.

Vidal ha subrayado el impacto económico generado por la elevada participación, y ha señalado que "la gran afluencia de visitantes se ha traducido en un impulso directo para el comercio local y la hostelería del entorno, que han registrado un incremento notable de actividad durante estos días".

El concejal ha agradecido la implicación de artesanos, comerciantes y hosteleros, así como la respuesta del público, y ha indicado que "eventos como este demuestran la capacidad de Castellón para ofrecer propuestas culturales y comerciales de calidad que fortalecen la vida del centro histórico".