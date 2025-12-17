La UA adopta medidas preventivas en varios edificios del campus tras la detección de incidencias en las cubiertas

Imagen de las cubiertas - UA

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante ha puesto en marcha, con "carácter inmediato", una serie de medidas preventivas de seguridad en determinadas zonas de los edificios de Biotecnología, Ciencias V y Ciencias IV, tras detectar daños en las cubiertas de teja de estos pabellones, al tiempo que ha adoptado medidas para repararlas y para redistribuir la actividad a otras zonas seguras del campus.

El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, ha informado de estas actuaciones en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante celebrado este miércoles, donde ha expuesto los resultados de los informes técnicos, las medidas preventivas adoptadas y el plan de intervención previsto para la reparación de las cubiertas afectadas, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Las actuaciones se recogen en dos resoluciones basadas en informes técnicos especializados que recomiendan "limitar el uso de los espacios situados bajo dichas cubiertas como medida de precaución".

En este sentido, la rectora, Amparo Navarro, ha lamentado las molestias derivadas del desalojo de los edificios, pero se ha mostrado "contundente": "Preferimos ser previsiones y evitar cualquier tipo de riesgo".

"DETERIORO PROGRESIVO"

Ivorra ha explicado que las inspecciones realizadas han identificado un "deterioro progresivo en algunos elementos de las cubiertas", lo que aconseja intervenir de manera preventiva para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

De este modo, ha añadido que "se han desocupado y señalizado las zonas afectadas, restringiendo temporalmente el acceso a los espacios situados bajo las cubiertas inclinadas, principalmente áreas de uso docente, investigador y administrativo".

Así, el vicerrector ha indicado que estas medidas incluyen la retirada "ordenada" de equipos y materiales, bajo la supervisión de los servicios técnicos y de prevención de la UA, así como el vallado y control de acceso a las zonas señalizadas, que permanecerán cerradas hasta la finalización de las actuaciones previstas.

TRAMITACIÓN DE "EMERGENCIA"

Para agilizar la intervención, la UA ha activado la "tramitación de emergencia para acometer las obras necesarias de reparación y sustitución de los elementos de cubierta que presentan mayor grado de desgaste, así como otras actuaciones complementarias de protección y acondicionamiento interior". Este procedimiento "permite agilizar los plazos de contratación y ejecución, asegurando que las intervenciones se desarrollen con rapidez y bajo criterios técnicos estrictos, conforme a la normativa vigente".

El presupuesto inicial estimado para estas obras, según ha detallado, "supera los dos millones de euros, que serán financiados, en su caso, mediante una modificación presupuestaria interna y fuentes adicionales disponibles para inversiones urgentes de mantenimiento de infraestructuras".

Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras se ha garantizado que "todas las actuaciones se ajustarán a los criterios de transparencia, control y eficiencia exigidos por la normativa universitaria y administrativa vigente".

Igualmente, Salvador Ivorra Chorro ha subrayado que "para reducir el impacto de estas medidas en la actividad universitaria, la Ua ha activado sus protocolos de reorganización de espacios y reprogramación de actividades, trasladando la docencia, la investigación y el trabajo administrativo a zonas del campus que reúnen plenas condiciones de seguridad".

Asimismo, ha señalado que "se han habilitado canales de comunicación específicos para mantener informados a centros, departamentos y servicios sobre la evolución de las actuaciones y los plazos estimados de ejecución".

DETECCIÓN Y ACTUACIÓN "TEMPRANA"

En su intervención, Salvador Ivorra ha destacado que la UA cuenta con mecanismos de control y supervisión "que permiten detectar este tipo de situaciones y actuar de forma anticipada". En este sentido, ha subrayado que las medidas adoptadas "responden a una estrategia de prevención responsable, orientada a proteger a las personas y a garantizar la seguridad de las instalaciones".

Ivorra ha incidido en que la actuación temprana "nos permite abordar la solución con planificación y rigor técnico, minimizando riesgos y evitando incidencias mayores" y también ha recordado "el compromiso institucional con la seguridad, la prevención y la continuidad de la actividad académica".

"Estas actuaciones permitirán reforzar la calidad y fiabilidad de las infraestructuras del campus a medio y largo plazo" y ha concluido aseverando que "se continuará informando puntualmente sobre el avance de las obras y la reapertura progresiva de los espacios afectados", ha concluido.