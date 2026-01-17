La UA estudia una actividad geológica inusual en el subsuelo de una zona de Monóvar

Imagen de Monóvar - AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

ALICANTE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA) ha contactado con la Concejalía de Política Territorial del Ayuntamiento de Monóvar (Alicante), para poner en su conocimiento un estudio que los expertos llevaron a cabo donde se ha detectado actividad geológica, todavía por determinar, en el subsuelo de la zona del Arrabal y su entorno.

El alcalde de Monóvar, Loren Amat, y el concejal de Educación, Xavier Guardiola, han mantenido diversas reuniones en los últimos días tanto con la comunidad educativa del CEIP Escriptor Canyís como con los vecinos y vecinas de la zona del Arrabal (calles Miguel Hernández, José Artiaga, Pepe Caneu, Pintor Francisco Peiró, San Blas, Raval del Cuartel y Camino del Cementerio) y con los grupos políticos locales.

El objeto de estas reuniones, según un comunicado del Ayuntamiento, ha sido informar de la detección de una actividad geológica, todavía por determinar, en el subsuelo de la zona del Arrabal y su entorno. Hace unas semanas, un grupo de investigación de la Universidad de Alicante contactó con la Concejalía de Política Territorial del Ayuntamiento para poner en su conocimiento un estudio que los expertos llevaron a cabo en la ciudad.

Según las investigaciones, se observó la existencia de una formación geológica en esta zona concreta del municipio. La UA, mediante un convenio, envió al Ayuntamiento de Monóvar el informe completo de la investigación hace unos días en el que, "por el momento", recomienda realizar un estudio geológico de detalle en la zona, continuar con la monitorización y tener en cuenta el proceso de deformación en la gestión del territorio.

El Ayuntamiento de Monóvar ha aseverado que "lo puso en conocimiento" de la Conselleria de Educación y ha subrayado que ha solicitado reuniones a la Diputación de Alicante y a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y se avisó a la Asociación Nacional de Geología, para que conocieran los hechos y realizaran una valoración del informe de la UA.

En lo que respecta al CEIP Escriptor Canyís, informaron a la Dirección Territorial de Alicante y a la Dirección Facultativa del Edificant para que "valoraran el informe de la UA y se paralizó el proceso de licitación de las obras del centro".

"La valoración final es competencia de la Conselleria de Educación", han remarcado. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Monóvar han indicado que "se ha actuado con total transparencia y rigor, pensando en la seguridad y la tranquilidad de la población". En este sentido, han agregado que, "en primer lugar, se aportó la información de la UA a las instituciones pertinentes y, a continuación, se informó al vecindario, a la comunidad educativa del centro y a los partidos políticos".

"Esta será la línea a seguir en los próximos días: información continuada a vecinos y familias, responsabilidad y vigilancia", ha zanjado el consistorio.