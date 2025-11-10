La UA reúne en Orihuela a expertos para analizar los "riesgos" de inundaciones y terremotos ante el cambio climático

Archivo - Efectos de la dana de septiembre de 2019 en Orihuela (Alicante) - 112 GVA - Archivo

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Arzobispo Loazes de la Universidad de Alicante (UA) celebra del 10 al 27 de noviembre de 2025 un ciclo de conferencias para abordar los efectos del cambio climático y los riesgos naturales a los que se enfrenta la comarca alicantina de la Vega Baja. Todas las sesiones se desarrollarán en la Biblioteca Pública y Archivo Histórico Fernando de Loazes de Orihuela, a las 19.00 horas.

Bajo el título 'Cambio climático y riesgos naturales: inundaciones y terremotos en Orihuela y la Vega Baja', especialistas de distintas disciplinas se reunirán para ofrecer una visión "actualizada y divulgativa" sobre los fenómenos naturales "que afectan de forma directa al territorio oriolano, como las inundaciones y los terremotos", según ha detallado la institución académica en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa, coordinada por Joaquín Martínez-Campillo García, delegado del Colegio de Geólogos de la Comunitat Valenciana, es "concienciar a la sociedad oriolana y a la población de la Vega Baja sobre la necesidad de adoptar medidas de adaptación y protección ante amenazas naturales cada vez más frecuentes e intensas", así como "fomentar el conocimiento científico entre investigadores, estudiantes y público general interesado en estas cuestiones".

El ciclo será presentado por la directora de la cátedra, Maribel Peñalver Vicea, y contará con la participación de "destacados expertos" de la UA y del Colegio Oficial de Geólogos de España.

PONENCIAS Y TEMAS

La primera conferencia, el 10 de noviembre, correrá a cargo del catedrático de Análisis Geográfico Regional Jorge Olcina Cantos, quien abordará el tema 'Inundaciones en Orihuela y la Vega Baja: adaptación y resiliencia'. El día 11, el profesor titular de Física Aplicada Sergio Molina Palacios ofrecerá la charla 'Orihuela y los terremotos. ¿Podemos predecirlos?'.

La siguiente sesión, el 18 de noviembre, correrá a cargo del geólogo y coordinador del ciclo Joaquín Martínez-Campillo García, delegado del Colegio de Geólogos de la Comunitat Valenciana, quien hablará sobre 'Riesgos naturales en Orihuela y la Vega Baja'.

Además, el día 19, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, Nieves Sánchez Guitián, impartirá la conferencia 'Prevención de riesgos'. Finalmente, el 27 de noviembre, el catedrático de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Pedro Alfaro García cerrará el ciclo con la ponencia 'Orihuela y la tectónica de placas'.