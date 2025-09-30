La UA subraya que el nuevo plan de financiación permitirá atender "el deterioro de infraestructuras" tras años de espera

Archivo - Imagen de archivo del campus de la Universidad de Alicante (UA) - UA - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha valorado "muy positivamente" que el pleno del Consell haya dado luz verde este martes al nuevo plan plurianual de financiación de las universidades públicas valencianas porque permitirá "atender" a "necesidades específicas" como "el deterioro de infraestructuras que ya tienen muchos años".

En declaraciones distribuidas a los medios, ha incidido en que tras "muchos años de trabajo" con "diferentes gobiernos" de la Generalitat esto supone un "marco de estabilidad financiera adecuado a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)".

En esta línea, ha aseverado que "finalmente se ha conseguido consolidar el importe, que parecía como algo extraordinario, del pago de la deuda histórica, como una financiación que se convierte ya definitivamente y para los próximos tres años" en "basal y estructural, partiendo de los gastos que ya tienen las universidades públicas valencianas".

Así, se ha referido al caso concreto de la UA respecto a los capítulos primero y segundo de los gastos corrientes. Igualmente, ha mencionado el "compromiso" por parte de la Generalitat Valenciana de "atender tanto los incrementos salariales que se puedan producir como aquellos incrementos" que pueda haber "por la aplicación de normativas estatales y autonómicas".

"También se consolida el convenio que se suscribió respecto a las plazas de ayudante de doctor entre la Administración del Estado y de la Generalitat Valenciana, el llamado programa María Goiry, que viene a compensar el incremento de los costes que supuso la aprobación de la LOSU y, por lo tanto, el rejuvenecimiento de las plantillas a través de plazas de ayudante de doctor", ha resaltado Navarro.

"NECESIDADES ESPECÍFICAS"

Además, ha explicado que el nuevo plan incluye dos cuestiones que aparecen en la LOSU como son, por un lado, "atender a las necesidades específicas de cada una de las universidades" y "que se concretarán en un futuro".

En el caso de la UA, ha dicho que "hay que contemplar el deterioro de infraestructuras que ya tienen muchos años" porque desde 2008 no ha habido un plan de financiación para ellas, así como los contratos-programa con cada una de las universidades "para alcanzar determinados objetivos".

Sobre este último asunto, Navarro ha añadido que el hecho de que haya contratos-programa con cada una de las universidades, todas públicas pero con "peculiaridades", "necesidades" y "fortalezas", también es una "distinción" que ha calificado de "correcta".