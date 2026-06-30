La UCV crea un instituto pionero para investigar el cine como "herramienta de reflexión sobre dignidad humana"

La UCV crea el nuevo Instituto Universitario de Investigación José Sanmartín Esplugues - UCV

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha presentado oficialmente el Instituto Universitario de Investigación José Sanmartín Esplugues (IUIJSE), un nuevo centro dedicado a la investigación, la docencia y la transferencia del conocimiento en torno a la relación entre la filosofía y el cine, con el objetivo de "promover el pensamiento crítico y la defensa de la dignidad humana a través del denominado personalismo fílmico".

La creación del organismo supone el reconocimiento institucional a una trayectoria investigadora que comenzó hace más de una década en la UCV y que, según sus responsables, representa una forma de entender la misión universitaria.

En este sentido, el nuevo centro nace con la vocación de convertirse en un espacio de diálogo entre la academia y el cine, considerado "el gran arte de nuestra época", desde una perspectiva antropológica centrada en la persona, las relaciones humanas y la búsqueda del sentido de la vida.

En el acto de presentación del instituto, que ha tenido lugar en la sede Trinitarios de la UCV, han participado el rector, José Manuel Pagán; el catedrático de Filosofía del Derecho en la Universitat de València, Vicente Bellver; el presidente de la Asociación Española de Personalismo, Juan Manuel Burgos; el director del nuevo instituto, Ginés Marco; el investigador principal del mismo, José Alfredo Peris; y el profesor de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia e hijo de José Sanmartín Esplugues, Josep Sanmartín, detalla la universidad en un comunicado.

El Instituto lleva el nombre del profesor José Sanmartín Esplugues como reconocimiento a su papel decisivo en el origen de esta línea de investigación. Lejos de tratarse de un homenaje simbólico, sus responsables explican que el pensamiento de Sanmartín continúa presente en numerosas publicaciones y constituye uno de los pilares científicos sobre los que se ha desarrollado el personalismo fílmico, una corriente impulsada junto al profesor José Alfredo Peris Cancio.

Entre sus principales objetivos figuran la promoción de proyectos de investigación y transferencia, el fortalecimiento de la colaboración con instituciones académicas y culturales, la ampliación de la oferta formativa de la UCV mediante títulos propios y estudios de posgrado, la consolidación de los Congresos Internacionales de Filosofía y Cine y el impulso de nuevas publicaciones científicas.

El personalismo fílmico, eje de la actividad del Instituto, propone una forma de analizar el cine desde una perspectiva filosófica que sitúa a la persona y su dignidad en el centro del relato. Sus investigaciones se han centrado especialmente en autores del Hollywood clásico como Frank Capra, Leo McCarey, George Stevens, Henry Koster o John Ford, aunque también abarcan cineastas contemporáneos como los hermanos Dardenne.

Desde este enfoque, el cine se entiende como un espacio privilegiado para la reflexión antropológica y ética, capaz de suscitar preguntas fundamentales sobre la condición humana. Cabe destacar que la actividad del Instituto promueve un encuentro no únicamente entre académicos, sino también entre los distintos colectivos que son destinatarios de la misión de la universidad. Más de una década de investigación consolidada Durante la presentación también se ha puesto en valor la trayectoria del grupo de investigación que ha dado origen al Instituto.

Desde su constitución en 2012 se han desarrollado numerosos proyectos, publicaciones y congresos internacionales, entre ellos los ocho volúmenes dedicados a la obra de Leo McCarey publicados por Tirant lo Blanch, diversas monografías editadas por Dykinson y una intensa actividad divulgativa a través de la web de SCIO y del Seminario Internacional de Filosofía y Cine.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

Asimismo, se han dado a conocer algunas de las principales líneas de trabajo que el Instituto desarrollará en los próximos meses. Entre ellas destacan la organización de la VIII edición del Congreso Internacional de Filosofía y Cine, prevista para los días 29, 30 y 31 de octubre en la UCV, la publicación de un libro colectivo sobre la mirada trascendente en el cine de autores como Yasujiro Ozu, Robert Bresson, Carl Theodor Dreyer, Wim Wenders y el nuevo cine español, así como la presentación de las últimas publicaciones elaboradas por los investigadores del grupo.

Con la puesta en marcha del Instituto Universitario de Investigación José Sanmartín Esplugues, la UCV consolida una línea de investigación singular en el panorama académico español, orientada a profundizar en el diálogo entre filosofía y cine como herramienta para comprender mejor la persona y afrontar, desde el rigor científico y la reflexión humanista, los desafíos de la sociedad contemporánea.