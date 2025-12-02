Uepal y Banco Sabadell renuevan su colaboración para actividades de "apoyo" al tejido empresarial de Alicante

Fernando Canós (i) y César Quintanilla (d) - UEPAL

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) y Banco Sabadell han renovado su acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades de "apoyo" al tejido empresarial de la provincia y de iniciativas que pongan en valor el tejido productivo alicantino y busquen "herramientas y soluciones a los principales retos de las empresas".

El acuerdo, que también contempla "condiciones financieras preferentes" para asociaciones y compañías integradas en Uepal, lo han firmado el presidente de esta agrupación empresarial y recientemente elegido nuevo máximo responsable de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Alicante, César Quintanilla, y el director general adjunto y director de la Territorial Este de la entidad bancaria, Fernando Canós.

Con esta renovación, la entidad financiera "refuerza su apoyo a los foros y encuentros empresariales de Uepal, que en los últimos meses han abordado cuestiones clave como la formación para el empleo, la sostenibilidad o el papel de los colegios profesionales como palancas de competitividad y cohesión social en la provincia".

Banco Sabadell ha participado en cada una de estas actividades, "impulsando el diálogo entre administraciones, centros educativos y empresas y aportando su visión estratégica". Así, la entidad colabora "estrechamente" con Uepal desde 2019, según ha recalcado la agrupación empresarial en un comunicado.

"APORTAR SOLUCIONES" Y "ACOMPAÑAR"

Quintanilla ha subrayado que la renovación del convenio con Banco Sabadell "permite consolidar una agenda de eventos y foros pensados para aportar soluciones prácticas al tejido productivo provincial y acompañar" a las empresas "en sus procesos de transformación, formación y crecimiento". "Unos espacios de diálogo que abren nuevas posibilidades y reivindican soluciones ante la administración para que nuestra provincia esté a la vanguardia", ha apostillado el presidente de Uepal.

Por su parte, Canós ha señalado que la renovación de este convenio con Uepal "refuerza" el "compromiso" de la entidad bancaria con el tejido empresarial de Alicante: "Desde Banco Sabadell queremos seguir acompañando a las empresas de la provincia en sus retos de crecimiento, innovación y sostenibilidad, facilitando el acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Creemos firmemente en la colaboración con entidades como Uepal para impulsar el desarrollo económico y social del territorio".

Según han recalcado desde Uepal, este acuerdo "consolida" su "apuesta" por "una programación estable de encuentros, mesas de trabajo y actividades con el objetivo de contribuir al debate social, con foco en la empleabilidad, el impulso de la formación continua, la reivindicación de infraestructuras y la cohesión del territorio" y "poniendo en el centro del debate a las diferentes asociaciones y federaciones para trabajar unidas por la provincia".