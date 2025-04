UGT y CCOO califican de "ofensa" la propuesta de ASCER de "reducir aún más los salarios" en el convenio colectivo

Los sindicatos explicarán en centros de trabajo las pretensiones de la patronal y dicen que se movilizarán para defender lo que es suyo

CASTELLÓ, 1 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Las centrales sindicales de UGT y CCOO han calificado de "ofensa" la propuesta que la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) les ha trasladado hoy en la quinta reunión para la negociación del convenio del sector cerámico, al considerar que pretende "reducir aún más los salarios".

En un comunicado conjunto, los sindicatos han señalado que después de casi un mes sin reunirse y esperando una propuesta de incremento económico, la patronal ha enviado a última hora de la mañana el texto íntegro del convenio, con las modificaciones que ASCER pretende.

En esta propuesta de ASCER, según UGT y CCOO, en lugar de proponer algún tipo de incremento, esto lo dejan "completamente en blanco" y proponen, en el tema económico, eliminar el plus de antigüedad y el plus de penosidad y toxicidad.

En el ámbito de la jornada, han apuntado los sindicatos- pretende "aprovechar la posible reducción de la jornada para intentar flexibilizar aún más esta jornada".

Para los sindicatos, conociendo como se está "precarizando" el sector, "con una caída de los salarios", la propuesta de la patronal "de reducir aún más los salarios en un sector con unos sistemas de turnos que tanto perjudican a las personas trabajadoras, es una irresponsabilidad, que conducirá al sector a tener que volver a defender un salario digno".

Así, ambos sindicatos han decidido empezar a explicar en los centros de trabajo lo que pretenden las empresas, "cómo quieren convertirnos en trabajadores pobres", movilizándose y "dejando claro" que van a defender lo que es suyo.

Finalmente se le ha trasladado a ASCER que la propuesta les ha parecido una "ofensa" y que hasta que no traigan una propuesta de incremento económico, que no cuenten con ellos y que van a informar en los centros de trabajo para que sepan lo que sus empleadores pretenden hacer, "dejando unos salarios que ya no nos permiten vivir con dignidad".