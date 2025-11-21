UGT, CCOO y CEV piden no ser "moneda de cambio" entre partidos y participación en los presupuestos de la Generalitat

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente (c), la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero (i), durante un encuentro en el marco del diálogo social - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Tino Calero y Ana García, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, han defendido este viernes que sus organizaciones no pueden ser una "moneda de cambio" en la elaboración de los presupuestos de la Generalitat ni en pactos de gobierno para investir a un nuevo 'president'. Del mismo modo, han reclamado que las cuentas autonómicas sean "fruto del diálogo social" y el Consell tenga en cuenta sus propuestas.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este viernes, después de reunirse para trabajar conjuntamente en propuestas que presentar al gobierno valenciano en el marco de los presupuestos y de las mesas del diálogo social.

El presidente de la CEV ha subrayado que "el papel de los agentes sociales no se puede poner nunca ni en entredicho ni utilizar como moneda de cambio" y ha señalado que les gustaría "poder aportar y poder trabajar" con la Generalitat en la elaboración de los presupuestos. "Pensamos que nos tienen que tener en cuenta", ha agregado.

Lafuente ha manifestado que las organizaciones empresariales y sindicales se ponen "al servicio de la política" y ha reivindicado que "la política con altura de miras es absolutamente necesaria en la hora de toma de decisiones". "La política polarizada no nos ayuda absolutamente en nada", ha asegurado.

Sobre el estado del diálogo social y cómo le ha afectado la inestabilidad política, ha explicado que las mesas de trabajo constituidas con la Generalitat no se estaban reuniendo y que en los últimos años no no se ha "tenido en cuenta" a los agentes empresariales y sindicales para la elaboración de los presupuestos. Por ello, trabajan en un documento interno de trabajo para presentar al nuevo Consell en el momento en que se constituya sin "perder tiempo".

El dirigente empresarial ha señalado que el diálogo social en la Comunitat Valenciana es "más necesario y efectivo que nunca" pero ha lamentado que las mesas de trabajo con la Generalitat llevan "tiempo" sin reunirse.

En ese contexto, ha lamentado la "polarización" en la Comunitat Valenciana, aunque también en otros ámbitos, y ha subrayado que la sociedad y la actividad económica necesitan "certidumbres y seguridad", al tiempo que ha visibilizado que sindicatos y patronal, a pesar de sus "diferencias en ciertos temas", son capaces de sentarse a llegar a acuerdos y proporcionar "tranquilidad".

"HOJA DE RUTA PROPOSITIVA"

En términos similares, la secretaria general de CCOO PV ha lamentado que "se pone el foco en la polarización y no se pone el foco en lo que tiene que ser, el desarrollo económico y social". Frente a ello, ha subrayado que la reunión de este viernes ha servido para marcar entre agentes sociales una "hoja de ruta propositiva", independientemente de si consiguen reunirse con el gobierno valenciano, que "evidentemente con la inestabilidad que tenemos hoy en día es complicado".

"Lo que vamos a seguir exigiendo al Gobierno valenciano, cuando se configure, es respeto institucional. Nuestro papel está marcado en la Constitución y queremos que se respete, igual que respetamos el papel constitucional que tienen los partidos políticos. Nos preocupa la deriva política", ha expresado Ana García, antes de insistir en que no quieren que el Consell les use "como moneda de cambio".

La secretaria general de CCOO PV ha señalado que patronal y sindicatos trabajan para elaborar unas propuestas que poder presentar al Consell de cara a la elaboración de presupuestos. García ha defendido que las cuentas autonómicas deben ser "fruto del diálogo social".

"En esas reuniones que se tengan que producir del diálogo social, queremos hablar de las necesidades económicas, las necesidades sociales, de cómo se tiene que avanzar para que se cree trabajo, no cualquier tipo de trabajo, qué se necesita para una reindustrialización, etc", ha concretado.

Preguntada por si cree que se aprobarán unas nuevas cuentas o se prorrogarán las actuales, García ha señalado que lo que los agentes sociales esperan es poder trabajar en unos nuevos presupuestos y hacer propuestas. Así, ha puntualizado que "es bueno que haya presupuestos, pero no de cualquier tipo", sino unos "negociados".

TINO CALERO

Por parte de UGT PV, Tino Calero ha manifestado: "Lo que deseamos y esperamos es que en este proceso se tenga en cuenta el valor del diálogo social y fundamentalmente, en este momento de cambio en la Generalitat Valenciana, que las organizaciones sindicales y empresariales no pueden ser moneda de cambio de posibles pactos que puedan venir para la investidura del presidente de la Generalitat", ha dicho en alusión a las conversaciones de PP y Vox para que Juanfran Pérez Llorca releve a Carlos Mazón al frente del Consell.

Calero ha puesto en valor "el papel de la política que sirve para hacer avanzar las sociedades y pone sobre la mesa soluciones para los grandes problemas". Así, ha apuntado que en un contexto marcado por la dana es "necesario avanzar en políticas realistas que garanticen un futuro mejor para los valencianos".

Asimismo, el secretario general de UGT PV ha reivindicado que se constituya la comisión mixta entre el Gobierno central y el Consell para la reconstrucción de la Comunitat Valenciana y que participen en ella los agentes sociales, con el objetivo de "construir una Comunitat Valenciana más resiliente". Calero ha pedido que, si se renueva el gobierno valenciano, se profundice y desarrolle el pacto por la reconstrucción que ya presentaron conjuntamente los agentes sociales.

Además de la reconstrucción, ha advertido que la Comunitat Valenciana se enfrenta a otros grandes retos como la infrafinanciación, la vivienda, garantizar los servicios sociales, "incorporar a trabajadores y trabajadoras migrantes que son necesarios" o mejorar el sistema de formación profesional.y

Sobre una posible prórroga de los presupuestos de la Generalitat, Tino Calero ha afirmado que siempre es mejor la aprobación de unas nuevas cuentas porque "da estabilidad".

FINANCIACIÓN

Los sindicatos y la patronal también han reivindicado conjuntamente un nuevo sistema de financiación autonómica. "Tenemos claro que la solución va a venir de la política ya son decisiones a nivel nacional. Nosotros vamos a mantener esa insistencia en la reivindicación y ahí es donde nos van a encontrar", ha comentado Lafuente.

También los representantes sindicales han asegurado que van a "seguir exigiendo a los partidos políticos y los representantes de los valencianos que defiendan un modelo de financiación justa para poder reforzar los servicios públicos".