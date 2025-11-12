UGT y CCOO confían en continuar con Lafuente la senda del diálogo para afrontar los retos de la Comunitat Valenciana

Archivo - El secretario general de la UGT-PV, Tino Calero, y la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT PV, Tino Calero, y su homóloga en CCOO PV, Ana García, han destacado este miércoles que confían en que continúe la colaboración y el diálogo con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) tras la proclamación de su nuevo presidente, Vicente Lafuente.

Antes de asistir este miércoles a un encuentro organizado por la Cadena Ser protagonizado por el nuevo dirigente empresarial, Ana García ha declarado que espera que "siga la senda del diálogo social bipartito". Por el "perfil" de Vicente Lafuente y lo que ella le conoce, se ha mostrado convencida de que "va a ser así".

La secretaria general de UGT PV ha subrayado la importancia de que los agentes sociales y económicos de la Comunitat Valenciana no pierdan de vista que su "objetivo etivo máximo es el crecimiento económico y social de nuestra comunidad autónoma". "Lo que esperamos es que en ese diálogo podamos seguir haciendo las propuestas al Gobierno valenciano si tiene a bien escucharlas", ha comentado.

Sobre qué considera que debería cambiar en la patronal valenciana, Ana García ha expresado su respeto a la organización y modificación que quieran hacer en la CEV. No obstante, y "en general", ha abogado por "una patronal moderna" que en la negociación de las condiciones de trabajo tengan en consideración que "se ha mejorado sustancialmente los beneficios empresariales". "Por lo tanto, lo que le vamos a seguir pidiendo es el reparto justo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras", ha agregado.

Por su parte, Tino Calero ha afirmado que, "más allá de las personas, es evidente que desde hace mucho tiempo las organizaciones sindicales mayoritarias y la patronal valenciana han establecido unas bases de colaboración asentadas sobre la idea de que el diálogo social es fundamental para el progreso y el desarrollo de la Comunitat Valenciana".

En ese sentido, se ha mostrado "seguro" de que Lafuente "va a seguir esa línea porque ya lo hemos oído en las intervenciones que realizaba antes como presidente de Femeval y las que ha realizado desde que fue elegido presidente de la CEV".

"Vamos a seguir defendiendo el espacio del diálogo social con un instrumento fundamental y, a partir de ahí, también seguir defendiendo el papel que juegan los agentes sociales y económicos en la Comunitat Valenciana, dando y exigiendo respeto institucional por parte del gobierno valenciano. Por lo tanto, yo creo que se abre una nueva senda de colaboración", ha afirmado.

Calero ha remarcado que la Comunitat Valenciana encara "grandes retos" relacionados con el cambio climático, la digitalización, la transformación del modelo productivo y el mantenimiento del modelo de bienestar.