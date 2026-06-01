UGT, CCOO y STEPV se ausentan de la reunión telemática con Educación al bi "haber recibido la documentación" a tratar

Concentración ante la Conselleria de Educación en el inicio de la cuarta semana de huelga educativa - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera de las reuniones entre sindicatos y Conselleria de Educación convocadas este lunes, que se iba a celebrar de forma telemática, se ha anulado debido a que UGT, CCOO y STEPV no se han conectado porque, según aseguran las tres centrales, no han recibido la documentación de los puntos a tratar.

Educación ha señalado que esa mesa, prevista para las 9.00 horas, finalmente no ha podido celebrarse ante la inasistencia de los tres sindicatos que mantienen la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria. La reunión era para tratar mejoras en inclusión educativa y sí han estado conectados los representantes de ANPE y CSIF. La mesa se ha transformado en una reunión de trabajo con estos dos sindicatos con el objetivo de avanzar en materia de inclusión educativa, ha apuntado el departamento que dirige Carmen Ortí.

La cuarta semana de huelga indefinida de la educación pública no universitaria valenciana ha arrancado este lunes tras una mesa de negociación extraordinaria y una jornada de protestas que este domingo se prolongó más allá de la medianoche y que se vio marcada por la denuncia, por la tarde, de una "brutal agresión" por parte de un agente de policía a una docente que se manifestaba junto a otros profesores en los aledaños a la sede de la Conselleria. La mesa no sirvió para avanzar en el acuerdo, con momentos de tensión durante el día.

Por la noche, los representantes de UGT, CCOO y STEPV decidieron permanecer en la Conselleria hasta lograr un posible acuerdo global y que se reabriesen las conversaciones sobre la subida salarial al profesorado. Sin embargo, sobre las doce menos cuarto de la noche, y según relataron los sindicalistas, se les hizo un requerimiento en el que se les informaba de la posibilidad de incurrir en una falta muy grave con "consecuencias penales" y que puede conllevar ser separados del servicio. Por esta razón, salieron finalmente de la Conselleria.

Las negociaciones se iban a retomar este lunes en una mesa sobre inclusión educativa fijada a las 09.00 horas y otra a las 13 horas sobre plantillas. Desde la Secretaría Autonómica de Educación se había informado de que el formato sería telemático.

Sin embargo, CCOO, UGT y STEPV han informado de que no se han conectado a la primera reunión por no haber recibido la documentación sobre los puntos a tratar. "Quedamos a la espera de poder negociar como toca", han señalado desde UGT, mientras que STEPV ha indicado que "no se conectará a reuniones que dilaten en el tiempo la situación" y CCOO ha explicado que ha solicitado formalmente la documentación a la Conselleria.

Paralelamente, el lunes ha vuelto a arrancar con movilizaciones en la calle con columnas de vehículos que han salido desde varias municipios rumbo a la Conselleria. Según ha informado el centro de gestión de tráfico del Ayuntamiento de València, sobre las 8.30 horas los coches han bloqueado la salida hacia la Pista de Silla desde la rotonda de los Anzuelos. Los manifestantes en coche han recorrido la avenida Primado Reig sobre las 09.25 horas en dirección a las calles Doctor Peset Aleixandre y General Avilés.

Sobre las 10.00 horas se ha cortado el tráfico en la avenida de Campanar, donde frente a la sede de la Conselleria se celebra una concentración al grito de "consellera dimisió" de la plantilla de comedores escolares junto a docentes.

Los participantes en la concentración han gritado también consignas como "comedor saturado, niño descuidado", "ratios abusivas, comedores conflictivos", y han mostrado carteles con lemas como 'Salvem l'escola publica'.