UGT critica que el Complejo de Cheste sigue sin agua potable y "ahora suma problemas de electridad e internet"

Archivo - Imagen de archivo del Complejo Educativo de Cheste (Valencia) - COMPLEJO EDUCATIVO DE CHEST - Archivo

VALENCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Serveis Públics del País Valencià critica "la situación insostenible" que sufre el complejo educativo de Cheste (Valencia), "que lleva sin agua potable desde hace un año, una grave carencia que sin solución al que se le ha sumado en los últimos días problemas de suministro eléctrico e internet".

El sindicato recuerda, en un comunicado, que ya alertó hace meses sobre "la precaria situación en la que se encontraba el alumnado y la comunidad educativa (más de 3.000 personas) obligados a traer agua embotellada desde casa para beber o cocinar sin que nadie hayan resuelto el problema". En las últimas semanas, además, "se han sumado nuevas dificultades relacionadas con el suministro eléctrico y la conexión a internet", incide esta organización.

Estas incidencias, consecuencia de unas obras de mantenimiento en la planta superior de la Residencia 1, "han complicado el desarrollo normal de la actividad escolar", recalca UGT, que apunta que diversos servicios, como los despachos del equipo directivo, Secretaría y algunas coordinaciones, "han tenido que ser trasladados a otros espacios".

Una solución que, de prolongarse en el tiempo, --advierte-- "generará nuevas complicaciones organizativas, ya que las aulas de la Residencia 4, donde han sido reubicado el citado personal, volverá a estar ocupadas una vez el alumnado de prácticas regrese al centro".

El sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics cree "inaceptable esta situación que evidencia un grave desistimiento de funciones por parte de la gerencia del Complejo Educativo de Cheste, responsable directa de la gestión diaria de las instalaciones".

Aun así, desde el sindicato se subraya que también existe "una responsabilidad clara por parte de la Conselleria de Educación, en relación al agua potable y por haber permitido la prolongación en el tiempo de estas deficiencias sin adoptar ninguna solución útil".

Por último, este sindicato exige "resolver inmediatamente el problema de abastecimiento de agua potable y garantizar el suministro eléctrico de forma estable y una conectividad a internet adecuada", así como "restituir todos los servicios a sus espacios originales en condiciones dignas y depurar responsabilidades por la gestión deficiente de esta situación".