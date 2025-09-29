UGT denuncia que las empresas de limpieza "obligan a acudir a sus puestos" a las trabajadoras en alerta roja por lluvias

Archivo - Mujer realiza trabajos de limpieza en un centro. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y consumo de UGT en Valencia denuncia la situación de "abuso" y "explotación" que viven las trabajadoras del sector de limpieza de Valencia y provincia ante la alerta roja por fuertes lluvias este lunes, ya que las empresas de limpieza "obligan a acudir a sus puestos de trabajo o a recuperar ese día si no asisten".

En un comunicado, subrayan que esta situación "pone en riesgo su seguridad y bienestar", y "no cumple con lo estipulado por el permiso retribuido de cuatro días por Emergencia Climática, incorporado a la legislación española, que reconoce que podrás ausentarte sin que se te descuente el salario y sin necesidad de recuperar estas horas".

El sindicato critica la "hipocresía" de las empresas y autoridades que "proclaman la importancia de estos trabajadores, pero que en la práctica los tratan como ciudadanos de segunda clase": "Las limpiadoras son personas de primera línea que merecen respeto, protección y seguridad en su trabajo. No nos callaremos".

También asevera que "seguirá dando apoyo y asesoría a las compañeras afectadas". "Expresamos por esta vía que estamos dispuestos a llevar este asunto a Inspección de Trabajo si no se solucionan estos temas de inmediato", manifiesta.

Por último, exige "protección y seguridad de las trabajadoras de limpieza, respeto a sus derechos y aplicación efectiva de la ley, así como visibilización y valoración del trabajo esencial que realizan las limpiadoras". "No más olvido, no más abuso", recalca.