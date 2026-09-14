UGT-PV defiende la "legalidad" y "correcta justificación" de las subvenciones para su 43 Congreso Confederal

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VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT-PV ha defendido este lunes la "legalidad" y "correcta justificación" de las subvenciones para la celebración del 43 Congreso Confederal en València, en abril de 2021, y ha mostrado su "sorpresa" ante la investigación por parte de la Agencia Antifraude de la concesión de 80.000 euros por parte del anterior Consell del Botànic al sindicato para esta cita.

El sindicato ha destacado en un comunicado que fue el "primer gran acto público después del covid; que aglutinó a miles de personas y que tuvo gran importancia para la recuperación económica y social", motivo por el que fue elegida la ciudad de València para la celebración.

Desde UGT-PV han expresado su "absoluta tranquilidad y transparencia" ante el expediente, "ya que, como siempre, hemos sido meticulosos en el cumplimiento de la legalidad y en la correcta justificación de las subvenciones recibidas, como así consta en nuestros archivos y ha sido publicado en el Portal de Transparencia de UGT".

Por ello, el sindicato ha subrayado que, llegado el caso, pondrá "a disposición toda la información y documentación a quien lo solicite, así como su correspondiente justificación". "Nos sorprende, eso sí, que esta cuestión se plantee más de cinco años después de la celebración del Congreso y en el actual contexto político y que una de las razones que se aporten sea el procedimiento de concesión, que en todo caso es el que las distintas administraciones determinaron en su día".

En esta línea, ha recalcado que es una organización "independiente" y "sometida exclusivamente a la voluntad" de sus afiliadas y afiliados. "Precisamente por ello vamos a continuar desarrollando, desde la autonomía sindical, nuestro trabajo y nuestra labor, que no es otra que la defensa de los derechos y los intereses de las personas trabajadoras en todos los ámbitos, tanto públicos como privados", concluye el sindicato.