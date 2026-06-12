UGT ve "avances importantes" en la negociación del transporte, pero advierte de que retomará la huelga si no se cumplen

La secretaria ejecutiva confederal de UGT-PV, Cristina Estévez, y el responsable del sector estatal de Transporte, Diego Buenestado. - UGT-PV

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT reconoce que se han producido "avances importantes" en la negociación con el Gobierno para que se atiendan sus reivindicaciones que han llevado a que se desconvoque la huelga que tenían prevista para el próximo 22 de junio. No obstante, advierte que si en octubre, el ejecutivo no cumple con sus compromisos, retomarán el paro.

Así lo han explicado en València representantes de esta organización sindical, que han participado en una asamblea en la que se han explicado los motivos de la desconvocatoria de la huelga sectorial que estaba prevista para el próximo 22 de junio tras haber recibido una notificación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España sobre "avances" en la negociación. "Hemos tenido una reunión y llegamos a un primer acuerdo", han revelado.

Antes del inicio de la asamblea, la secretaria ejecutiva confederal de UGT-PV, Cristina Estévez, y el responsable del sector estatal de Transporte, Diego Buenestado, han señalado a Europa Press que la huelga surgió por "la inactividad y la pasividad absoluta del Ministerio de Seguridad Social", pero que, tras "obtener avances importantes en la negociación", han decidido desconvocarla.

"Esta convocatoria había establecido unas fechas de huelga concretas, del próximo 22 al 29 de junio, y a partir de septiembre una huelga indefinida, pero hemos recibido una notificación del Ministerio de Seguridad Social y después de negociaciones complejas, hemos llegado a un primer acuerdo", ha señalado Cristina Estévez.

La secretaria ha reconocido que han presentado al Gobierno "coeficientes reductores de conductores por carretera, de mercancías y de viajeros para la jubilación", a la vez que ha recordado la publicación del "primer informe preceptivo para el establecimiento de dichos coeficientes", que realizó UGT.

"Estas asambleas están pactadas para explicarle a los compañeros del sector de transportes las razones de la desconvocatoria y los avances que se han producido que son muy importantes gracias al empuje de los delegados de este sindicato", ha destacado.

Según Estévez, algunos de los epígrafes "más importantes" del acuerdo que han alcanzado "afectarán otros sectores". En este sentido, ha recalcado que el silencio administrativo negativo --tras varios meses sin recibir respuesta del Ministerio de Seguridad Social a sus peticiones-- fue uno de los aspectos que han defendido en la última reunión. "El Supremo dijo que el silencio administrativo en este caso sería negativo y hemos conseguido darle la vuelta", ha celebrado.

"VOLVER A CONVOCAR LA HUELGA"

Sin embargo, Estévez ha advertido que no descartan "volver a convocar la huelga" y ha puesto en valor "el gran acuerdo que se ha alcanzado", y "el trabajo que ha hecho el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Antonio Oviedo, junto con todos los secretarios generales de los territorios".

En referencia a las condiciones del sector, la secretaria ejecutiva ha hecho hincapié en las peticiones que recibe el sindicato por parte de las patronales: "Oímos la necesidad de cubrir vacantes y UGT ha sacado un informe sobre la perspectiva de empleo en el 2025 y ha quedado constatado que lo necesario en España es mejorar las condiciones laborales del sector de transportes".

Asimismo, ha matizado que "no faltan profesionales en el sector", sino "una mejora de las condiciones laborales", ya que los trabajadores en transportes "comen a final de mes".

"LA FALTA DE CONDUCTORES ES MENTIRA"

Por su parte, Diego Buenestado ha subrayado también la necesidad de mejoras de las condiciones laborales: "Todos los empresarios nos indican que hay falta de conductores y eso es mentira, lo que falta es mejores condiciones". En este sentido, ha remarcado que "hace 20 años se ganaba más dinero que en la actualidad".

"Ahora mismo un mozo de almacén gana 100 euros menos que un conductor que está en la carretera con un camión y eso es una de las cosas que entendemos que se tiene que mejorar", ha declarado.

En palabras de Buenestado, conseguir los coeficientes reductores para la jubilación --el tema principal de la negociación-- es "un paso más para dignificar esta profesión y para que sea un poco más atractiva para la gente joven y las mujeres que puedan acceder a estos oficios".

Finalmente, el responsable de Transporte de UGT-PV ha expresado que el motivo de la huelga se debía a la "inacción" del Ejecutivo, que tenía denegada la solicitud que el sindicato les había planteado tras seis meses. "Si en octubre, que es el plazo que no ha dado el ministerio, los coeficientes se rechazan, iremos a la huelga", ha enfatizado.