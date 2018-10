Uiso Alemany "rompe con la concepción de la pintura" con 'El suicidio' en Fundación Bancaja

Publicado 25/10/2018 15:55:39 CET

Alcón recuerda a Carmen Alborch, "compañera y patrona: El mayor homenaje es la inauguración de una exposición"

La Fundación Bancaja de València ha presentado este jueves la exposición 'Uiso. El suicidio de la pintura', una muestra compuesta por 23 obras de gran formato y 160 pequeños dibujos de Uiso Alemany que se podrá visitar hasta el próximo 24 de febrero y con la que el artista pretende "romper con la concepción tradicional de la pintura".

Así lo ha explicado el comisario, Fernando Castro, en la rueda de prensa de presentación junto al propio Alemany. El presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, ha arrancado el acto con un recuerdo a la recientemente fallecida Carmen Alborch, "compañera y patrona" de la fundación.

Alcón, que se ha referido a la "dolorosa despedida" de la exministra valenciana, ha afirmado que "el mayor homenaje que puede haber para ella es la inauguración de una exposición". Castro también ha asegurado que es "un día triste" y ha recordado a la socialista por su "simpatía y saber estar".

'El suicidio de la pintura', realizada en los talleres que el autor tiene en Alboraya (Valencia), así como en Sao Paulo y París, recoge las vivencias Uiso Alemany. "En mi obra está toda mi vida, está impregnada de mis vivencias. Yo no me planteo formas, mi trabajo es de emociones", ha relatado, para ilustrar que su mano "hace lo que piensa" y no lo que él le dice.

El comisario, que ha calificado a Alemany como un "artista visceral" con una trayectoria "francamente importante", ha asegurado que lo que hace el artista es "romper con el marco de la pintura, lo que quiere romper y lo que quiere que se suicide es la concepción de la pintura". "Su cabeza se encuentra entregada a la revitalización de la pintura", ha enfatizado.

El autor de 'Uiso. El suicidio de la pintura' "agita la tela de la pintura y con eso consigue unas sombras y una tensión del espacio pictórico, que es en lo que está trabajando en los últimos tiempos". El comisario ha definido así la exhibición como "un canto a la pintura que, incluso suicidándose, sigue viva".

LLAMADA A SALIR DE LA 'BORREGUEZ'

Una de las piezas, realizada 'ex profeso', presenta una serie de borregos acompañados de unos tipos con sombrero, "una obra que implica al espectador nada más entrar en la sala, en la que nos reflejamos". "Es una llamada a salir de la 'borreguez' en la que muchas veces estamos completamente atascados, y eso muchas veces se hace a través del coraje y de la poesía", ha comentado el responsable de la muestra.

Alcón, por su parte, ha resumido la trayectoria y la exposición de Alemany con una cita de Pablo Picasso: "Cualquiera que sea la fuente de la emoción que me impulsa a crear, quiero darle una forma que tenga alguna conexión con el mundo visible, aunque solo sea para hacerle la guerra al mundo".

BANALIZACIÓN DE LA PALABRA 'ARTE'

Uiso Alemany ha incidido en que las palabras 'arte' y 'artista' se utilizan "con una banalidad espantosa" y ha defendido que son términos que hay que usar "con mucho cuidado" y "con más respeto". "Artistas no hay muchos en este mundo. El artista es un bicho raro que nace, no se hace. No todo el mundo que hacemos monigotes somos artistas", ha sentenciado.

Ha asegurado así que el arte "no se junta con todo el mundo": "El arte anda protegiéndose constantemente de pintores, escultores, cineastas, músicos... El arte se tiene que proteger de toda esta gente. Y además se protege de individuos como yo". Y ha manifestado que el arte es "un misterio" y, como tal, "difícil de describir". "El arte no se entiende, el arte se goza", ha remachado.