La UJI concede las ayudas del programa UJI-Encultura 2026 a doce propuestas culturales - UJI

CASTELLÓ 6 May. (EUROPA PRESS) - -

Un total de 12 proyectos culturales se beneficiarán de las ayudas UJI-Encultura 2026 que concede la Universitat Jaume I y que están dirigidas a apoyar las propuestas diseñadas por miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, y que tienen como objetivo la promoción de la participación de la sociedad en la actividad cultural.

La convocatoria de ayudas, impulsada por el Vicerrectorado de Cultura, Lenguas y Sociedad, llega a su séptima edición y sirve para apoyar iniciativas que se realizan en todo el territorio fortaleciendo el concepto de extensión universitaria y, al mismo tiempo, se establecen como puntos de conexión de trabajo con los agentes socioculturales y promueven la socialización de los resultados de la propuesta presentada.

Las iniciativas seleccionadas se desarrollarán durante el ejercicio 2026 y abarcan diferentes ámbitos de conocimiento y culturales, entre los que destaca el educativo y pedagógico. Entre las propuestas vinculadas a este sector se encuentran la continuación de proyectos como 'Art per a aprendre: un projecte artístic obert a la comunitat de Castelló'; 'Cartografi-Art. Els camins de l'escola. Del viatge com a pretext formatiu en l'escola rural a les accions performatives en el territori'; o 'Edició i publicació en CD de les obres per a guitarra dedicades a Rafael Balaguer', que fue director de la Escola Normal de Castelló.

Otras de las propuestas de los departamentos de educación y pedagogía seleccionadas son 'L'escola rural a Morella', que profundizará en los casos del Mas dels Llivis, del Mas de Llècua, Fábrica Giner, Herbeset, Barri de l'Hostal Nou, Santuario de la Vallivana y la Pobla d'Alcolea; 'La veu del desenvolupament: relats de vida per a construir comunitat'; 'Del mas al plat', vinculado al proyecto del Museo Pedagógico; y 'Escoles de masos'.

Las iniciativas relacionadas con el patrimonio y la historia también forman parte de los proyectos seleccionados. Entre ellas se encuentran 'Arqueologia vertical: estratègies de catalogació de jaciments arqueològics en paisatges complexos', 'Projecte Centre d'Interpretació de la Plaça de Mèxic i els indians a la Salzadella', o 'Viatges a la prehistòria 3.0. Canal de divulgació dels jaciments prehistòrics de Castelló'.

Otras materias como la comunicación, la música o el derecho estarán presentes en las propuestas que se desarrollarán durante 2026 como '(Re)inventar la Antigüedad. Ficciones artísticas, literarias y cinematográficas', 'Club de Derecho & Cultura UJI' y 'Música i autisme. Els instruments de Baschet recreats per a l'escola'.

La vicerrectora de Cultura, Carmen Lázaro, ha asegurado que las ayudas UJI-Encultura para proyectos culturales son un elemento que permite incrementar y fortalecer la implicación de la comunidad universitaria en la movilización del conocimiento hacia la sociedad y, además, hacen que la cultura se reconozca como es debido en el contexto de las funciones de la universidad y son un incentivo más que sirve para aumentar y mejorar la propuesta cultural de la UJI.