La UJI convoca este jueves a 16.638 personas a las elecciones a Claustro y Rectorado

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CASTELLÓ 13 May. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I de Castelló celebrará este jueves las elecciones a Rectorado y Claustro, en las que se elegirá a los representantes para los próximos seis años. En total, 16.638 personas están convocadas en estos comicios. La votación se realizará de forma completamente electrónica de 9 a 18 horas.

El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario, cuatro para el personal docente e investigador no permanente a tiempo completo, cinco en el sector de profesorado asociado, uno en el sector de profesorado sustituto, 37 representantes del estudiantado y 16 del personal técnico de gestión y de administración y servicios.

En los sectores del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia, dado que el número de candidaturas presentadas es igual o inferior a los seis lugares a cubrir, la Junta Electoral desconvocó las Elecciones al Claustro de estos estamentos y hará la proclamación directa de electos.