La UJI cubre el 97,78% de las 2.885 plazas ofrecidas al nuevo estudiantado

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CASTELLÓ 10 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I consolida su oferta después de concluir con éxito la fase de preinscripción en las titulaciones oficiales de grado para el curso 2026-2027. En concreto, se han adjudicado 2.821 plazas de nuevo ingreso en las 39 titulaciones y en el Programa Académico de Recorrido Sucesivo PARS-IA Internacional en Ingeniería Industrial vía Ingeniería en Tecnologías Industriales (PARS-IA), con lo cual se ha cubierto el 97,78% de las plazas ofrecidas al nuevo estudiantado.

En cuanto a las notas de corte, la UJI incrementa un año más el número de titulaciones con una nota de corte superior al 10. La nota más elevada es la de Medicina, con un 13,021. Además, destacan Biología y Bioquímica Molecular, con un 11,939; el Doble Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria, con un 11,934; Enfermería, con 11,652; el nuevo PARS-IA Internacional, con un 11,306; el grado International Business Economics, con un 11,198, Matemática Computacional, con un 11,030, y el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, con un 11,000.

La institución académica ha destacado la buena acogida de los dobles grados y las titulaciones de carácter internacional de reciente implantación. Así, el grado International Business Economics y el Doble Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria ofrecidos por primera vez el curso pasado han incrementado sensiblemente la nota de corte, siendo las más altas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales respectivamente.

También han tenido una excelente acogida y han cubierto todas las plazas ofrecidas las novedades de este año: el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades, con un 10,710 de nota de corte, y el Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual con una nota de corte de 10,746, junto al PARS-IA.

El Grado en Medicina continúa siendo la titulación con mayor lista de espera en la UJI junto con el resto de grados de la Facultad de Ciencias de la Salud. En la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, las titulaciones de Maestro/a, incluido el nuevo Doble Grado en Maestro/a en Educación Infantil y Primaria, y el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son las que tienen mayor lista de espera, mientras que en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales lo son el Grado en Bioquímica y Biología Molecular, el Grado en Ingeniería Mecánica y el Grado en Ingeniería Informática.

Por último, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, los grados con más lista de espera son Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Criminología y Seguridad seguidos del Grado en Marketing.

La vicerrectora de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo, Pilar Ezpeleta, ha destacado "la fenomenal acogida de la oferta de la UJI, especialmente en los nuevos dobles grados, el PARS-IA y las titulaciones de reciente implantación". "Estos resultados excelentes son el fruto de todas las acciones realizadas en los últimos años por la Universidad para mejorar y renovar sus títulos. Hay que recordar que desde 2023 la UJI ha actualizado todos los planes de estudio para adaptarlos a los cambios legislativos y a la demanda actual", ha añadido.

Por su parte, el vicerrector de Docencia y Estudiantado, Francesc Esteve, ha valorado "positivamente" los resultados de la preinscripción, y ha destacado que "la amplia cobertura de las plazas ofrecidas y las numerosas listas de espera en una buena parte de las titulaciones reflejan la confianza que el futuro estudiantado y sus familias depositan en la Universitat Jaume I". "Estos datos refuerzan el atractivo de nuestra oferta académica y el compromiso de la universidad con una formación de calidad, innovadora y conectada con las necesidades de la sociedad", ha apuntado.

RECLAMACIONES

Las reclamaciones a los resultados de preinscripción se podrán realizar por vía telemática del 13 al 15 de julio hasta las 14 horas, mientras que el estudiantado admitido formalizará la matrícula también del 13 al 15 de julio según el día y la hora asignados a través de la web http://matricula.uji.es/. Las asignaciones de vacantes y matrícula no presencial de vacantes se realizarán los días 20 y 21 de julio (1.ª asignación), 24 al 27 de julio (2.ª asignación) y 30 y 31 de julio (3.ª asignación).

El estudiantado que se matricule en la Universitat Jaume I contará con facilidades para efectuar el pago del importe de su matrícula como el fraccionamiento en un máximo de ocho plazos o las convocatorias propias de la UJI de ayudas para la matrícula. Las personas interesadas pueden encontrar más información sobre la matrícula en la web https://www.uji.es/perfils/futurs/grau/, así como en el vídeo tutorial.