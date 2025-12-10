La UJI prueba en el Puerto de Castellón un catamarán robótico autónomo para mantener y reparar infraestructuras marinas

La UJI prueba en el Puerto de Castellón el nuevo catamarán robótico autónomo para reparar infraestructuras marinas - UJI

CASTELLÓ 10 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) de la Universitat Jaume I de Castelló ha realizado recientemente, con el apoyo de PortCastelló, las primeras pruebas de un nuevo robot autónomo de superficie tipo catamarán, controlable a distancia, que facilitará el despliegue y la recogida de un robot submarino inalámbrico para la inspección, mantenimiento y reparación de redes de piscifactorías u otras infraestructuras marinas en un futuro próximo.

Este sistema forma parte de las tareas del proyecto CARMEN (Cooperative Autonomous Networked Robotics for Maintenance and Enhanced Manipulation), financiado por el programa 'Proyectos de Generación de Conocimiento' de la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España, en colaboración con la Universitat de les Illes Balears y la Universitat de Girona. El objetivo conjunto es explorar el despliegue autónomo y automático de un tándem robótico formado por un robot de superficie y un robot submarino.

En la universidad pública de Castellón, el caso de estudio se centra en el apoyo y la mejora de la seguridad y el bienestar animal en el mantenimiento, inspección y reparación de redes de piscifactorías mediante este sistema robótico cooperativo. El uso de soluciones autónomas y teleoperadas busca mejorar la seguridad para el personal, así como minimizar el impacto sobre los animales y el entorno marino.

Las pruebas realizadas en el Puerto de Castellón han supuesto un hito importante para el grupo de investigación IRSLab -integrado en CIRTESU-, ya que han permitido teleoperar con éxito el robot de superficie -un catamarán de aproximadamente 3,2 x 1,4 metros- a distancia. Se ha verificado la potencia y respuesta de los motores, la capacidad y autonomía de las baterías y el correcto funcionamiento del sistema de navegación y control remoto.

Estos ensayos han confirmado la robustez de la plataforma y su idoneidad como base para las siguientes fases del proyecto, en las que se trabajará específicamente en el despliegue y la recuperación del robot submarino desde el propio catamarán, de forma progresivamente más automatizada.

La realización de las pruebas en el Puerto de Castellón ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre el IRSLab-CIRTESU y la Autoridad Portuaria de Castellón, una cooperación que el equipo investigador considera "clave" para avanzar desde entornos controlados de laboratorio a escenarios reales y representativos de uso.

PortCastelló ha facilitado las infraestructuras y las condiciones necesarias para que estas pruebas se lleven a cabo en un entorno operativo realista y se acerque así la tecnología a su futura aplicación industrial.