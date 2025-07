La UMH lidera un proyecto para mejorar la alfabetización en salud y la toma de decisiones ante un cáncer de próstata

ALICANTE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) lidera un proyecto europeo que persigue "transformar" la prevención y atención del cáncer de próstata a través de la mejora de la alfabetización en salud de población general y profesionales sanitarios.

La iniciativa está liderada por la investigadora de la institución académica Blanca Lumbreras. El estudio, titulado 'Recursos de educación y concienciación sobre el cáncer para el cuidado de la próstata', está subvencionado por EU4Health, de la Comisión Europea, y cuenta con un presupuesto de casi un millón de euros.

Además de la catedrática del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología Blanca Lumbreras, en el proyecto participan los profesores de la UMH Ildefonso Hernández, Lucy Parker, Elisa Chilet, Elsa López Pintor y Mercedes Guilabert.

El proyecto se ejecutará desde octubre del 2025 hasta el 2028 y aborda "la problemática crucial del bajo conocimiento sobre esta enfermedad, que dificulta la comprensión de información médica compleja, limita la toma de decisiones compartida y acentúa las desigualdades en salud", según ha indicado la institución académica en un comunicado.

"Dada la alta prevalencia y complejidad del cáncer de próstata, CLEAR-PC se propone desarrollar una estrategia integral para optimizar la alfabetización en salud en este ámbito. Esta estrategia considera no solo las capacidades individuales de los pacientes, sino también el papel fundamental de los profesionales y organizaciones sanitarias, así como la influencia de los contextos socioculturales", ha apuntado la UMH.

El proyecto CLEAR-PC adopta "metodologías de investigación-acción y cocreación, involucrando activamente a todos los actores relevantes: la población general, pacientes de grupos vulnerables, profesionales de la salud, responsables políticos y otras partes interesadas".

Según la UMH, "esta aproximación garantiza que la estrategia resultante sea centrada en el usuario, implementable y adaptada a las necesidades reales".

El consorcio del proyecto CLEAR-PC está integrado por instituciones de España, Portugal, Croacia, Bélgica, Países Bajos y Chipre. Esta colaboración multidisciplinar permitirá "la creación de herramientas innovadoras y recursos educativos que contribuirán a reducir las disparidades en salud pública, combatir la desinformación y apoyar la toma de decisiones informadas sobre la prevención y atención del cáncer de próstata".

PARTICIPANTES

Además de la UMH, que lidera el proyecto, las otras instituciones participantes son la Universidad de Murcia (UMU), el Servicio Canario de Salud, la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología, el Servicio de Salud del Principado de Asturias, Ordem dos Psicólogos, Public Open University Cakovec, Thomas More University College, Erasmus University Medical Center, Center for Social Innovation of Cyprus, la Fundación Contra el Cáncer, Isabial-Hospital General Universitario de Alicante, Europa Uomo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y Fisabio-Hospital General Universitario de Elche.