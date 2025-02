La UMH recurrirá la sentencia que avala Medicina en la UA "por coherencia y responsabilidad"

El rector Ruiz subraya la colaboración en el espacio compartido de prácticas, pero insiste en que la resolución judicial es "insólita"

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que avala la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) "por coherencia, responsabilidad y salvaguarda de los intereses" de la institución académica.

Así lo asegura el rector de la UMH, Juan José Ruiz, en un comunicado en el que insiste en que dicha sentencia es, a su juicio, "totalmente incoherente".

El pasado 16 de diciembre, se dio a conocer que la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV confirmaba la legalidad del decreto del Consell de agosto de 2022 que autorizó la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Los magistrados desestimaron de ese modo el recurso contra esa decisión interpuesto por la UMH de Elche, en una sentencia que puede ser recurrida en casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo.

El máximo responsable de la Miguel Hernández, deja "clara" en su comunicado "la voluntad de colaborar para crear en la provincia de Alicante un espacio compartido de prácticas universitarias en el ámbito de la Medicina y de otras disciplinas sanitarias".

"Tal y como expresé en la reunión a la me convocó el presidente de la Generalitat el 13 de enero, junto con la rectora de la UA, el conseller de Sanidad y el conseller de Universidades, considero muy adecuada la iniciativa de convertir todos los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana en universitarios", incide.

Y apunta que, como afirmé ante los medios en la comparecencia posterior a la reunión, la sentencia del TSJ establece una nueva realidad temporal, ya que el recurso de casación, en caso de admitirse, tardaría varios años en resolverse. Por ello, desde la UMH "nos hemos comprometido a colaborar para que el Grado en Medicina en la UA se desarrolle en las mejores condiciones posibles y con las mayores garantías de calidad para todos los estudiantes de Medicina de la provincia de Alicante".

En este punto, agrega que, como también dijo, la sentencia es "totalmente incoherente, insólita y carente de fundamentos jurídicos adecuados".

"Tal y como me comprometí en la citada reunión, --prosigue-- tras un periodo de reflexión que se ha visto condicionado por las actitudes, aun no siendo firme la sentencia, de algunos políticos y medios de comunicación, quiero anunciar que la UMH va a continuar con su derecho a recurrir una sentencia con la que no puede estar de acuerdo".

"Por coherencia, responsabilidad y salvaguarda de los intereses de la UMH, no podemos dar por verdades judiciales las injustas afirmaciones contenidas en el dictamen. Una sentencia en la que se llegan a hacer equívocas afirmaciones sobre política universitaria basadas en informaciones de prensa", asevera el rector.

CARTA A MAZÓN "CONFIRMANDO COMPROMISO" COOPERACIÓN

No obstante, Ruiz reitera la voluntad de la UMH "de cooperar entre las universidades públicas conforme a lo acordado en la reunión citada". Por ello, ha dirigido una carta al presidente de la Generalitat "confirmando por escrito" ese compromiso.

De hecho, apostilla, ya se están manteniendo reuniones para compartir los recursos hospitalarios, "que van a ser notablemente ampliados por la Generalitat, de forma que pueda incluso mejorarse la calidad asistencial de los pacientes y que el estudiantado de Medicina de la provincia de Alicante reciba la mejor docencia posible".