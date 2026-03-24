Unanimidad en Les Corts para aplicar la subida salarial del 1,5% de los funcionarios a diputados y personal de la cámara

Sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Gobierno Interior de Les Corts Valencianes ha dado luz verde este martes a la aplicación de la subida salarial del 1,5 por ciento de los funcionarios correspondiente a 2026 a los diputados y todo el personal que trabaja al servicio del parlamento valenciano.

Así lo ha transmitido el síndic de Compromís, Joan Baldoví, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa tras la junta de síndics, celebrada también este martes, dado que la citada comisión se reúne a puerta cerrada.

Baldoví ha detallado que durante la sesión de este foro solo se ha votado el punto correspondiente a aplicar la subida salarial del 1,5% a los diputados y a "todo el personal al servicio de Les Corts", en esta caso también a los agentes policiales. La propuesta ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Las tablas retributivas de 2025 correspondientes a los diputados de Les Corts, con el incremento retributivo del 2,5% fijado para ese año, consultadas por Europa Press, establecen una asignación anual --'sueldo base'-- de 36.938,02 euros, a la que hay que sumar una serie de complementos por formar parte de la mesa de comisiones o ser portavoz en alguna de ellas (9.146,34 euros) o por ser síndic (32.079 euros) o síndic adjunto (24.601 euros), entre otras.

Por dedicación exclusiva el complemento fijado es de 5.720,96 euros; por discapacidad, de 8.710,92 euros, y para gastos derivados del ejercicio de la función sus señorías pueden llegar a cobrar hasta 11.836,80 euros.