Archivo - Sede de la UNED en València. ARCHIVO. - UNED VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

UNED Alzira-Valencia ha cerrado el primer periodo de matrícula del curso académico 2026-2027 con un total de 7.873 estudiantes inscritos en sus títulos de Grado, Máster, Curso de Acceso, Idiomas, Doctorado, Doble Grado y Microtítulos. Esta cifra, según destaca la universidad en un comunicado, supone un crecimiento del 5% respecto al curso pasado, con casi 400 nuevas incorporaciones.

Entre los datos "más destacados" de este arranque de curso, figura la "excelente acogida" de las titulaciones vinculadas a la innovación tecnológica y los perfiles multidisciplinares. En el ámbito de las ingenierías, el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial alcanza los 86 estudiantes, situándose como la segunda ingeniería con mayor demanda del centro --solo por detrás de Ingeniería Informática (146 alumnos) y por delante de Ingeniería Mecánica (61) o Electrónica Industrial y Automática (55)--, detalla la institución académica.

Por su parte, la puesta en marcha de tres nuevos dobles grados constituye otra de las grandes novedades académicas, con un protagonismo indiscutible del Doble Grado en Psicología y Criminología, que logra 57 matrículas en su primer año de implantación. A esta titulación se suman el Doble Grado en Ciencia Política y Sociología, el de Matemáticas y Física, Derecho y Trabajo Social y el Economía y Matemáticas.

En el conjunto de los estudios de Grado, Psicología vuelve a liderar la demanda con 1.546 estudiantes, seguida de Derecho con 791 y Educación Infantil con 451. También mantienen una sólida base de alumnado Geografía e Historia (355), Administración y Dirección de Empresas (341), Historia del Arte (259), Filosofía (219), Trabajo Social (213) y Criminología (203), junto a los 272 alumnos inscritos en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años.

El incremento de estudiantes se extiende a través de todas las sedes que conforman el centro asociado en la provincia de Valencia. En concreto, UNED València alcanza 6.340 alumnos; la sede de Alzira, 750 estudiantes; Gandia logra 382; Xàtiva, 214 estudiantes y Ontinyent, 187. A estas cifras se suman las 548 matrículas registradas en el programa UNED Sénior, dirigido a personas mayores de 55 años que desean seguir formándose en el entorno universitario.

MÁSTERES HABILITANTES

Desde la UNED llaman la atención igualmente sobre el "repunte significativo" en los másteres universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas.

De este modo, el Máster en Acceso a las Profesiones de Abogacía y Procura alcanza las 96 matrículas y el Máster en Formación del Profesorado suma 90 estudiantes.

También destacan el Máster en Prevención de Riesgos Laborales con 18 matrículas y el Máster en Psicología General Sanitaria con 14, además del Máster en Ingeniería Industrial (24) y el Máster en Filosofía Teórica y Práctica (19), concluyen.