Unides Podem pide el cese de Martínez (APV) si se demuestra trato de favor en el rescate a Boluda

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha remarcado las "irregularidades, tasaciones indebidas y valoraciones incorrectas" que destaca el informe de Intervención del Estado sobre el rescate de concesiones titularidad de Unión Naval de Valencia S.A. por parte de la Autoridad Portuaria de València; y ha considerado que "parece pertinente la asunción de responsabiidades si son probadas", por lo que "solo cabe el cese inmediato" de su presidente, Aurelio Martínez.

Así se ha pronunciado Lima este jueves en la sesión de control en Les Corts, donde ha indicado que "no se puede dar trato de favor a ningún empresario" y que "no se puede ser juez y beneficiario al mismo tiempo". Además, ha considerado que "no tiene ningún sentido pagar una compensación por el espacio que podría asumirse sin coste alguno para el patrimonio".

"Por ética, por legalidad y respeto a la ciudadanía valenciana, no se puede dar trato de favor a ningún empresario", ha aseverado. Además, ha indicado que hay "demasiados dedos señalando algo que podría constituir una ilegalidad", y ha considerado que "con el Botànic al frente, estas situaciones no pueden producirse" ya que "forman parte de un pasado bochornoso que vinimos a desterrar de la Comunitat Valenciana".

También ha criticado Lima la ampliación norte por el "modelo megalómano de obras faraónicas" y ha pedido evitarla ya que "tiene un aroma que recuerda al pasado gris contra el que se construyó este Gobierno".

En su réplica, Puig ha indicado que la Generalitat tiene "competencias limitadas" para con la Autoridad Portuaria, y ha explciado que "se adoptó contando con todos los informes técnicos y jurídicos favorables por unanimidad el 20 de diciembre de 2020".

El president ha indicado que la intervención observó "debilidades en el procedimiento" y se procedió a solicitar un dictamen a la Abogacía del Estado. En este sentido, ha indicado que la decisión tendrá que contar con plenas garantías y se ha mostrado "convencido" que Martínez está "a disposición de los diputados para clarificarlo".