La Unió denuncia la brecha de género en el sector agrario valenciano y pide más apoyo para las mujeres del medio rural

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, ha denunciado la brecha de género que persiste en el sector agrario y ha pedido mayor apoyo para las mujeres rurales, especialmente en el acceso a la financiación para el desarrollo de sus actividades.

La organización, tras hacerse eco de los datos presentados por la Comisión Europea en la reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo celebrada el pasado 2 de octubre, recuerda en un comunicado que las mujeres representan el 31% de la población agraria de la UE y que, aunque el 30% del emprendimiento rural está liderado por mujeres, solo el 2% accede a la financiación disponible.

Para La Unió, "estos datos evidencian que persisten desigualdades estructurales que limitan el potencial de las mujeres en el medio rural, por lo que urge a las instituciones europeas, estatales y autonómicas a fortalecer su posición mediante políticas eficaces y dotaciones presupuestarias reales".

La organización agraria ha subrayado además que "España es uno de los pocos países que ha incorporado de forma destacada la perspectiva de género en su Plan Estratégico de la PAC", algo que considera un "avance importante, pero insuficiente si no se acompaña de recursos que garanticen igualdad en el acceso a la tierra, la financiación y la participación en la toma de decisiones".

La Unió ha insistido en la necesidad de que la PAC posterior a 2027 refuerce las medidas específicas de apoyo a las mujeres rurales e insta a que la plataforma europea para las mujeres en la agricultura, que se anunció para 2026, no se quede en un anuncio y se traduzca en medidas efectivas.

La organización ha destacado asimismo el papel esencial de las mujeres en el desarrollo del sector agrario y del medio rural, y ha pedido que este reconocimiento se traduzca en acciones efectivas que garanticen igualdad de oportunidades.

"INFRARREPRESENTADAS" EN EL CAMPO VALENCIANO

En el campo valenciano, "las mujeres siguen estando infrarrepresentadas, con escasas posibilidades de ser acreedoras y dueñas de las decisiones que les afectan cada día en materia de precios en sus productos, de condiciones laborales y salariales, en seguridad alimentaria, en acceso a tierras, a puestos de responsabilidad", ha indicado la organización agraria.

Según La Unió, "son tantos los obstáculos y trabajos que deberían ser compartidos y no lo son en su día a día, que muchas mujeres deben decidir entre esa visibilidad a costa de un grandísimo esfuerzo personal o la invisibilidad que les deja algún rato más para poder "vivir sin perecer".

Por ello, ha reafirmado su compromiso de "seguir trabajando por la igualdad real en el campo, por el reconocimiento del papel esencial de las mujeres rurales y por un futuro en el que su trabajo, su voz y su liderazgo sean plenamente valorados".