La Unió denuncia que el Gobierno central sigue sin reparar parcelas afectadas por la dana un año y medio después

Parcela afectada por la dana - LA UNIÓ

VALENCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La Unió Llauradora ha criticado que el Gobierno central "continúe sin reparar algunas parcelas agrícolas afectadas por la dana a pesar de transcurrir 556 días desde el fatídico suceso y además no sepa tampoco cuándo lo va a hacer".

Así resume la organización agraria "la respuesta oficial que está recibiendo en relación con el estado de la reparación de las infraestructuras afectadas de algunas parcelas agrícolas o, en su caso, la previsión de ejecución de los trabajos en las que todavía no se ha actuado".

Según ha explicado La Unió Llauradora en un comunicado, "desde instancias oficiales" se argumenta que una reasignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impedido iniciar los trabajos en el mes de abril, tal y como estaba previsto, y no se puede facilitar una fecha concreta de inicio de las actuaciones.

"Estas personas afectadas, que siguen sin poder acceder a sus parcelas para retomar la actividad agraria, renunciaron ya hace más de seis meses a incluirse en el listado de ayudas que se destinaban para repararse ellas mismas sus parcelas y con objeto de que fuera Tragsa quien procediera a reparar los daños ocasionados por la dana", ha lamentado la organización.

AGRICULTORES SIN APARECER EN LISTADOS

Por otra parte, La Unió Llauradora también ha trasladado a la Comisionada Especial por la dana, Zulima Pérez, que "numerosos agricultores afectados siguen sin aparecer en los listados publicados de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras agrarias".

La Unió Llauradora ha señalado que el pasado 9 de febrero se celebró una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno, en la que participaron, entre otros, el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Ernesto Abati García-Manso; el director general de Servicios e Inspección del Ministerio, Miguel Ordozgoiti de la Rica, y la propia Comisionada Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana.

En esta reunión se abordó, entre otros asuntos, el estado de las actuaciones directas del Ministerio en materia de reconstrucción de caminos, explotaciones agrarias e infraestructuras de riego, así como la revisión de las ayudas extraordinarias desplegadas para compensar los daños agrarios ocasionados por dicho episodio meteorológico.

En el transcurso de esa reunión se le trasladó a La Unió que la publicación del último listado de beneficiarios podría producirse entre finales de marzo y principios de abril del presente año. "Sin embargo, ya inmersos en el mes de mayo, continúan llegando consultas y preocupación por parte de agricultores que han presentado correctamente su solicitud y no figuran en los listados publicados hasta la fecha", ha explicado.

La organización urge por tanto a conocer el estado actual de la tramitación, así como las previsiones existentes en relación con la finalización del proceso y la publicación de nuevos listados.

"Disponer de esta información resulta fundamental para poder informar con rigor y seguridad a las personas afectadas, muchas de los cuales siguen soportando las consecuencias económicas derivadas de los daños sufridos en sus explotaciones e infraestructuras", ha concluido La Unió Llauradora.