Imagen de campaña de cítricos - LA UNIÓ LLAURADORA

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora ha exigido a la Conselleria de Agricultura que destine íntegramente a la promoción de los cítricos valencianos los 500.000 euros correspondientes a la anualidad de 2026 del contrato de publicidad y promoción y que ejecute esta partida antes de que finalice el año.

La organización considera que la campaña debe ponerse en marcha "de manera inmediata", cuando la fruta valenciana ya está en el mercado y los citricultores necesitan dar salida a sus cosechas, ha apuntado en un comunicado..

La reivindicación llega en un momento "complicado" para el sector, con unos precios ajustados en origen que siguen presionando la rentabilidad de las explotaciones, han advertido.

Para La Unió, "reforzar la visibilidad de las naranjas y mandarinas valencianas durante la temporada comercial puede contribuir a estimular las compras y a que los consumidores identifiquen con mayor facilidad el origen de la fruta que adquieren".

Además, considera que "la campaña debe servir para impulsar la comercialización de las variedades que concentran una mayor superficie y volumen de producción en la Comunitat Valenciana, aprovechando especialmente la proximidad de la Navidad y la llegada del frío, dos periodos en los que tradicionalmente aumenta el consumo de cítricos".

La organización ha insistido en que la promoción "debe llegar" cuando el agricultor tiene la producción disponible para vender, no cuando la campaña comercial ya ha pasado. Por ello, considera que no se puede demorar más la puesta en marcha de las actuaciones comprometidas para este ejercicio.

"LA CAÍDA DEL CONSUMO AGRAVA LA SITUACIÓN"

La Unió ha advertido, además, de la evolución "negativa" del consumo de cítricos. Entre 2023 y 2025, las compras de naranja en los hogares descendieron un 8,1%, mientras que las de mandarina aumentaron un 3,5% y las de limón, un 8,9%. Sin embargo, la tendencia más reciente refleja retrocesos en los tres productos.

En los doce meses hasta julio de 2026, las compras de naranja, mandarina y limón disminuyeron respecto al mismo periodo anterior, con una pérdida conjunta cercana a las 58.000 toneladas consumidas. "Estos datos refuerzan la necesidad de desarrollar una campaña que ponga en valor la calidad, la proximidad y el origen de los cítricos valencianos, y que contribuya a recuperar el interés de los consumidores por estos productos", ha apuntado.

La Unió ha reclamado además a la Conselleria que concrete qué actuaciones tiene previsto desarrollar con los 500.000 euros de 2026 y que haga público su calendario de ejecución. La campaña debe incluir acciones promocionales en los puntos de venta y presencia en los medios de comunicación, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto del mercado estatal.

La organización considera "imprescindible" conocer los canales de difusión, el alcance previsto y las fechas de las distintas iniciativas para comprobar que la inversión llega "efectivamente" al consumidor y se desarrolla durante el periodo en el que los cítricos valencianos están disponibles en el mercado.

Asimismo, La Unió ha reclamado "transparencia" sobre el grado de ejecución de los fondos previstos para 2025 y ha pedido que se publiquen los resultados de las campañas realizadas "con el fin de evaluar su impacto y la eficacia de los recursos públicos empleados".