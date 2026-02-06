La Unió pide ayudas y AVA-Asaja más control en la UE tras detectarse clorosis amarilla en cítricos valencianos

Virus de la clorosis amarilla en cítricos - LA UNIÓ LLAURADORA

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora ha pedido a la Conselleria de Agricultura ayudas a los viveros para mejorar la bioseguridad y ayudas específicas u otros mecanismos de apoyo para parcelas afectadas por la clorosis amarilla, mientras que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha reivindicado que se intensifiquen los controles en origen y en puertos de entrada de la Unión Europea.

Así lo han señalado después de la reunión que han mantenido con la Conselleria de Agricultura este viernes, en la que la administración autonómica ha trasladado al sector que se ha confirmado la presencia de este virus en el campo y en el sistema viverístico de la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha informado de las medidas preventivas puestas en marcha, como el refuerzo de la vigilancia en parcelas y jardines privados, el seguimiento de insectos vectores y la inmovilización cautelar de los viveros afectados.

La Unió Llauradora ha detallado que, tras un total de 62 prospecciones aleatorias realizadas por parte de la Conselleria en campos de cultivo, se ha informado de que existen 22 casos positivos ya confirmados en localidades de las tres provincias y "en prácticamente todas las especies citrícolas, sobre todo en plantaciones y brotes jóvenes".

El virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos, CYVCV, es un potexvirus cuyos síntomas se observaron por primera vez en Pakistán en 1988 y que se consiguió identificar en 2012. Fue localizado en septiembre del pasado año en Cataluña en un limonero situado en un huerto y en un ejemplar ubicado en un jardín urbano, mediante análisis realizado por el laboratorio oficial de sanidad vegetal de aquella comunidad autónoma y posteriormente ratificada por el Laboratorio Nacional de Referencia.

La Unió Llauradora ha afirmado, en un comunicado, que su presencia oficial ya en la Comunitat Valenciana y en Cataluña evidencia la entrada del patógeno en el Estado español y "el riesgo real de dispersión territorial, especialmente asociado al movimiento de material vegetal y a la presencia de cítricos ornamentales en entornos no estrictamente productivos", ha añadido.

"La importancia estratégica del sector citrícola en la Comunitat Valenciana, tanto desde el punto de vista económico como social y territorial, obliga a actuar con anticipación ante cualquier riesgo fitosanitario emergente que pueda comprometer la sanidad vegetal, la viabilidad de las explotaciones y la seguridad del sistema productivo", ha defendido La Unió Llauradora.

Además, ha advertido que el riesgo no se limita exclusivamente a las plantaciones comerciales, sino que se extiende también a los cítricos ornamentales, a los viveros y al conjunto del material vegetal, que pueden actuar como vía de entrada y diseminación del patógeno.

La Unió Llauradora solicita a la Conselleria ayudas a los viveros para mejorar la bioseguridad y que se prevea el establecimiento de una línea de ayudas específica u otros mecanismos de apoyo para las personas productoras que puedan tener o llegan a tener parcelas afectadas, incluyendo compensaciones por pérdidas, arranques obligatorios, reposición vegetal o limitaciones productivas derivadas de medidas oficiales.

El secretario general de La Unió Llauradora, Carles Peris, sha destacado que "estamos en una fase inicial, que se trata de una enfermedad bastante desconocida y que el riesgo es relativamente bajo en la mayor parte de la superficie citrícola, sobre todo en naranjo y mandarino, y más alto en limonero".

AVA-ASAJA VALORA LA "CELERIDAD" DE LAS MEDIDAS

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores ha valora la información facilitada este viernes por la Conselleria y "la celeridad para poner en marcha medidas de prevención y control de la enfermedad, así como para esclarecer la manera en la que se ha introducido y diseminado exactamente a la citricultura valenciana en aras de evitar que entren otras enfermedades más dañinas".

AVA-Asaja ha subrayado que esta nueva enfermedad importada "evidencia la necesidad de que las autoridades comunitarias intensifiquen los controles en origen y en puertos de entrada de la Unión Europea a las importaciones de material vegetal hortofrutícola y ornamental con el objetivo de impedir la entrada de nuevas plagas y enfermedades en el futuro".

La asociación ha advertido que los síntomas del virus CYVCV incluyen un aclaramiento amarillento de las venas, deformaciones foliares y de fruto, y en los casos más graves, una reducción del 20-40% de la producción.

AVA-Asaja ha destacado que entre las medidas adoptadas por la Conselleria está el refuerzo de la prospección y la vigilancia en parcelas comerciales y jardines privados, el seguimiento específico de los posibles insectos vectores, el muestreo y análisis intensivo del material vegetal de reproducción, así como la inmovilización cautelar de las instalaciones viverísticas afectadas.

La Conselleria de Agricultura también intensificará la labor de información y formación dirigida a técnicos, viveristas y agricultores, y el Servicio de Sanidad Vegetal y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia) continuarán trabajando de forma coordinada para intensificar las prospecciones y desarrollar nuevos métodos de diagnóstico más rápidos y eficaces.